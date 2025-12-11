Premiação

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:06

Sofia Madeira, ginasta capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

O Prêmio Brasil Olímpico 2025 será realizado nesta quinta-feira (11), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Este ano, a a maior festa do esporte brasileiro traz novidades: a escolha de Atleta da Torcida, agora dividida nas categorias masculino e feminino, que poderão receber votos pelo site do Comitê Olímpico do Brasil (COB) até pouco antes da Cerimônia, às 18h.

A capixaba Sofia Madeira, juntamente com o conjunto de ginástica rítmica, está na disputa com gigantes nacionais, como Gabriela Guimarães (vôlei), e Flávia Saraiva (ginástica artística). Já na categoria masculina os finalistas foram: João Fonseca (tênis), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Alison dos Santos, o Piu (atletismo).

Sofia ajudou a escrever um capítulo histórico para a seleção brasileira de ginástica rítmica, quando conquistou duas medalhas de prata, uma pelo conjunto geral e outra na série mista com três bolas e dois arcos, no Campeonato Mundial, disputado no Rio de Janeiro, em agosto deste ano.



O Prêmio

Além do prêmio popular, a principal premiação da noite celebra as grandes performances esportivas do ano tem candidatos de peso. Concorrem na categoria Melhor Atleta do Ano Caio Bonfim (marcha atlética), Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe), no masculino; e Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe), no feminino.

Para o Diretor-Geral do COB, Emanuel Rego, esta é uma disputa entre fortes concorrentes. "O Prêmio Brasil Olímpico é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. E dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil", elogiou.

Além disso, novos troféus foram criados. Destaque dos Jogos Pan-americanos Junior Assunção 2025, destaque entre as delegações dos Jogos Juventude CAIXA, melhor clube e o troféu Vanderlei Cordeiro de Lima, em que os homenageados serão os atletas do Quatro Sem, da equipe de remo nos Jogos Pan-americanos de Assunção 2025, que conquistaram um bronze histórico mesmo após perderem um remo durante a prova.

Rayssa Leal foi tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS) Crédito: Pablo Vaz/SLS

Confira abaixo todos os troféus do Prêmio Brasil Olímpico 2025:

Melhor Atleta do Ano feminino



Melhor Atleta do Ano masculino



Equipe do ano



Melhor treinadora



Melhor treinador



Troféu Adhemar Ferreira da Silva



Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima



Atleta da torcida feminino



Atleta da torcida masculino



Atleta revelação



Destaque Jogos Pan-americanos Júnior Assunção 2025



Destaque Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 feminino



Destaque Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 masculino



Destaque Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 (1º, 2º e 3º lugar) delegação



Clube do ano



Melhores das modalidades



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta