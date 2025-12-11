Home
>
Mais Esportes
>
Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:06

Ginasta
Sofia Madeira, ginasta capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

O Prêmio Brasil Olímpico 2025 será realizado nesta quinta-feira (11), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Este ano, a a maior festa do esporte brasileiro traz novidades: a escolha de Atleta da Torcida, agora dividida nas categorias masculino e feminino, que poderão receber votos pelo site do Comitê Olímpico do Brasil (COB) até pouco antes da Cerimônia, às 18h.

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

A capixaba Sofia Madeira, juntamente com o conjunto de ginástica rítmica, está na disputa com gigantes nacionais, como Gabriela Guimarães (vôlei), e Flávia Saraiva (ginástica artística). Já na categoria masculina os finalistas foram: João Fonseca (tênis), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Alison dos Santos, o Piu (atletismo).

Sofia ajudou a escrever um capítulo histórico para a seleção brasileira de ginástica rítmica, quando conquistou duas medalhas de prata, uma pelo conjunto geral e outra na série mista com três bolas e dois arcos, no Campeonato Mundial, disputado no Rio de Janeiro, em agosto deste ano.

O Prêmio

Além do prêmio popular, a principal premiação da noite celebra as grandes performances esportivas do ano tem candidatos de peso. Concorrem na categoria Melhor Atleta do Ano Caio Bonfim (marcha atlética), Henrique Marques (taekwondo), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Yago Dora (surfe), no masculino; e Gabi Guimarães (vôlei), Maria Clara Pacheco (taekwondo), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Lima (boxe), no feminino.

Para o Diretor-Geral do COB, Emanuel Rego, esta é uma disputa entre fortes concorrentes. "O Prêmio Brasil Olímpico é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. E dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil", elogiou.

Além disso, novos troféus foram criados. Destaque dos Jogos Pan-americanos Junior Assunção 2025, destaque entre as delegações dos Jogos Juventude CAIXA, melhor clube e o troféu Vanderlei Cordeiro de Lima, em que os homenageados serão os atletas do Quatro Sem, da equipe de remo nos Jogos Pan-americanos de Assunção 2025, que conquistaram um bronze histórico mesmo após perderem um remo durante a prova.

Rayssa Leal é tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS), ao vencer o Super Crown neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Rayssa Leal foi tetracampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS) Crédito: Pablo Vaz/SLS

Confira abaixo todos os troféus do Prêmio Brasil Olímpico 2025:

  • Melhor Atleta do Ano feminino
  • Melhor Atleta do Ano masculino
  • Equipe do ano
  • Melhor treinadora
  • Melhor treinador
  • Troféu Adhemar Ferreira da Silva
  • Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima
  • Atleta da torcida feminino
  • Atleta da torcida masculino
  • Atleta revelação
  • Destaque Jogos Pan-americanos Júnior Assunção 2025
  • Destaque Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 feminino
  • Destaque Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 masculino
  • Destaque Jogos da Juventude Caixa Brasília 2025 (1º, 2º e 3º lugar) delegação
  • Clube do ano
  • Melhores das modalidades

Leia mais

Imagem - André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

Imagem - Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

Imagem - Capixabas conquistam bronze em etapa do Mundial de vôlei de praia

Capixabas conquistam bronze em etapa do Mundial de vôlei de praia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Ginástica Artística

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais