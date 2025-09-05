Home
>
Mais Esportes
>
Sofia Madeira visa briga pela vaga olímpica no Mundial da Alemanha

Sofia Madeira visa briga pela vaga olímpica no Mundial da Alemanha

Ginasta capixaba falou sobre os próximos passos depois da prata no Mundial e foco nas próximas Olimpíadas

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:28

A seleção brasileira de ginástica rítmica viveu o ápice da sua história recentemente, quando conquistou duas medalhas de prata pelo conjunto geral e na série mista com três bolas e dois arcos no Campeonato Mundial, disputado no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 24 de agosto. Agora Sofia Madeira está passando um período de férias no Espírito Santo antes de voltar para Aracaju-SE, local onde treina o conjunto do Brasil.

A seleção brasileira de ginástica rítmica viveu o ápice da sua história recentemente, quando conquistou duas medalhas de prata, uma pelo conjunto geral e outra na série mista com três bolas e dois arcos, no Campeonato Mundial, disputado no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 24 de agosto. Agora Sofia Madeira está passando um período de férias no Espírito Santo antes de voltar para Aracaju-SE, local onde treina o conjunto do Brasil.

Recomendado para você

A ginasta garante que a nova geração do Brasil tem um grande potencial para fazer história nas Olimpíadas de Los Angeles-2028

Geovanna Santos acredita na classificação no individual para LA 2028

Ginasta capixaba falou sobre os próximos passos depois da prata no Mundial e foco nas próximas Olimpíadas

Sofia Madeira visa briga pela vaga olímpica no Mundial da Alemanha

Ginastas estiveram em uma reunião solene no Palácio Anchieta e destacaram gratidão e o sentimento de dever cumprido

Sofia Madeira e Geovanna Santos comemoram conquistas no Mundial de ginástica rítmica

Em uma cerimônia realizada no Palácio Anchieta nesta quarta-feira (3), Sofia foi perguntada sobre os próximos passos e objetivos à curto prazo. "Terminar esta fase que era nosso objetivo principal: conquistar nossa primeira medalha em mundiais. Descansar agora, ficar um pouquinho com a família, relaxar e depois voltar já, e pensar nas novas séries, que mudam os aparelhos. Agora são 5 bolas, 3 massas e 2 arcos, vamos mudar a música também... então aí é pensar nas novas séries para o próximo ano para conseguir a vaga olímpica já no Mundial na Alemanha", disse a ginasta.

Além do Mundial no Rio, Sofia já foi campeã brasileira de conjunto em 2021 e tem no currículo títulos sul-americanos e pan-americanos. Foi campeã no conjunto 5 arcos na Copa do Mundo de Portimão (2023) e conquistou o ouro no all-around em Milão 2025, colocando o Brasil no topo da ginástica rítmica mundial.

Volta por cima

A capixaba, juntamente com Duda Arakaki, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, subiru no pódio duas vezes, feito inédito que marcou a volta por cima de um grupo que trabalha muito desde o ciclo olímpico passado, e está em uma constante evolução e crescimento dentro do cenário mundial da modalidade. O primeiro grande resultado foi a classificação para as Olimpíadas de Paris-2024, torneio onde o grupo não pôde mostrar tudo aquilo que haviam treinado e fazer jus às altas expectativas.

Após uma primeira apresentação fantástica, uma lesão na ginasta Victoria Borges acabou influenciando em uma nota muito baixa na segunda aparição da equipe, o que culminou na eliminação dos Jogos precocemente. A cena de choro, não só de Victoria mas de todo o grupo, marcou a despedida das brasileiras do torneio, ao terminarem na 9º colocação em uma classificatória que só oito avançavam.

"Infelizmente, em Paris aconteceu a fatalidade com a Vi, que acabou se machucando. A gente não conseguiu apresentar nossa melhor série, não conseguimos a final que a gente tanto sonhava... mas a partir do momento que a gente saiu dali e colocou na nossa cabeça que a gente tinha o objetivo de conquistar nossa primeira medalha e chegar bem preparada no Mundial, nada nos parou. A gente se uniu, fomos juntas até o final, treinamos muito, e a gente sabia que estava preparada. Então, nada ia atrapalhar a gente naquele momento", disse Sofia.

Atleta se machuca, sai carregada e Brasil fica fora da final na ginástica rítmica
Atleta se machuca, sai carregada e Brasil fica fora da final na ginástica rítmica Crédito: Vitor Jubini / A Gazeta

Leia mais

Imagem - Sofia Madeira e Geovanna Santos comemoram conquistas no Mundial de ginástica rítmica

Sofia Madeira e Geovanna Santos comemoram conquistas no Mundial de ginástica rítmica

Imagem - Goleiro defende pênalti e morre na sequência em torneio amistoso no Pará

Goleiro defende pênalti e morre na sequência em torneio amistoso no Pará

Imagem - Vela: Taça Cidade de Vitória celebra aniversário da Capital

Vela: Taça Cidade de Vitória celebra aniversário da Capital

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Ginástica Artística

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais