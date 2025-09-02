Esporte náutico

Vela: Taça Cidade de Vitória celebra aniversário da Capital

A competição chega a sua 70ª edição, entre os dias 6 e 8 de setembro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:40

Vitória recebe jovens talentos da vela em competição Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Vitória é conhecida como “Ventória” graças aos ventos fortes que sopram quase o ano inteiro na Capital Capixaba, condição que faz da cidade um cenário privilegiado para a prática da vela. Coincidindo com o aniversário de fundação de Vitória, celebrado em 8 de setembro de 1551, a Taça Cidade de Vitória chega à sua 70ª edição em 2025.

Ao longo de quase oito décadas, o Ices compartilha páginas importantes com a própria história da Capital, consolidando-se como protagonista do esporte náutico no estado. A Taça Cidade de Vitória é um dos campeonatos mais tradicionais da modalidade no Brasil, reunindo diferentes gerações e classes de velejadores.

A primeira etapa desta edição ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto, com as disputas da classe Oceano na raia de Camburi. Foram 14 embarcações participantes, em um fim de semana de vento forte, que proporcionou regatas equilibradas e emocionantes. Já nos dias 6, 7 e 8 de setembro será a vez dos monotipos entrarem em cena, reunindo as classes Optimist, ILCA 4 e 6, Snipe, Dingue e Windsurf. A expectativa é de número semelhante de velejadores ao da primeira etapa, mas com maior quantidade de barcos na raia.

Segundo o diretor de vela do Iate Clube, Victor dos Santos Neves Filho, a tradição do vento forte deve marcar novamente as provas. “A Taça Cidade de Vitória tem a característica de ser realizada em uma época de bastante vento, o que torna as disputas ainda mais bonitas para quem acompanha. Neste ano, além da presença dos velejadores capixabas, teremos também atletas de Brasília na classe Optimist, o que reforça a relevância da competição”, afirmou.

Para o Comodoro do Ices, Fabiano Pereira, a Taça reafirma a identidade do clube com a cidade. “A Taça Cidade de Vitória é um marco no nosso calendário e representa não apenas a história do ICES, mas também o futuro da vela capixaba. É um momento em que diferentes gerações se encontram na raia, consolidando o clube como espaço de desenvolvimento esportivo e de integração com a cidade”, destacou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta