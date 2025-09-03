Home
>
Mais Esportes
>
Goleiro defende pênalti e morre na sequência em torneio amistoso no Pará

Goleiro defende pênalti e morre na sequência em torneio amistoso no Pará

Antônio Edson dos Santos, 34 anos, foi comemorar defesa com os companheiros, mas passou mal. O goleiro foi levado para o hospital, mas não resistiu

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:57

Um homem morreu de forma impactante durante um jogo de um torneio amistoso de futsal na cidade de Augusto Corrêa, no interior do Pará, nesta terça-feira (2). Antônio Edson dos Santos, 34 anos, mais conhecido como Pixé, era goleiro e defendeu um pênalti. Logo em seguida caiu na quadra do Ginásio Municipal José Wilhamy Freitas. 

Recomendado para você

Antônio Edson dos Santos, 34 anos, foi comemorar defesa com os companheiros, mas passou mal. O goleiro foi levado para o hospital, mas não resistiu

Goleiro defende pênalti e morre na sequência em torneio amistoso no Pará

Confederação Brasileira de Basquete vê com bons olhos as chances de trazer a seleção feminina para terras capixabas em março do ano que vem. O governador Renato Casagrande já se colocou à disposição para a negociação

Seleção feminina de basquete pode treinar no ES para o Pré-Mundial em 2026

A competição chega a sua 70ª edição, entre os dias 6 e 8 de setembro

Vela: Taça Cidade de Vitória celebra aniversário da Capital

Edson foi comemorar a defesa com os companheiros de equipe, mas caiu perto de um de seus companheiros, que o segurou e evitou uma queda direta ao chão. O goleiro foi socorrido pelos jogadores, recebeu atendimento médico na quadra e foi encaminhado ao hospital, onde faleceu. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente. Conforme amigos, Edson teria sofrido um infarto.

O torneio de futsal faz parte dos Jogos da Semana da Pátria, organizados pela prefeitura de Augusto Corrêa. Em nota, o Executivo municipal lamentou a morte e informou que os jogos desta quarta-feira (3) foram suspensos. 

Em nota, a Federação de Futsal do Pará (Fefuspa) também lamentou a morte de Edson. “Atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos”, diz um trecho do texto. 

Leia mais

Imagem - Richarlison é homenageado pela CBF pelos 50 jogos na Seleção

Richarlison é homenageado pela CBF pelos 50 jogos na Seleção

Imagem - Ancelotti volta a citar condição física de Neymar e diz que seleção tem 'muitíssima concorrência'

Ancelotti volta a citar condição física de Neymar e diz que seleção tem 'muitíssima concorrência'

Imagem - Flamengo fecha janela com maior investimento da história e se dá por satisfeito

Flamengo fecha janela com maior investimento da história e se dá por satisfeito

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Futsal

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais