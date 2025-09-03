Goleiro defende pênalti e morre na sequência em torneio amistoso no Pará

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:57
Um homem morreu de forma impactante durante um jogo de um torneio amistoso de futsal na cidade de Augusto Corrêa, no interior do Pará, nesta terça-feira (2). Antônio Edson dos Santos, 34 anos, mais conhecido como Pixé, era goleiro e defendeu um pênalti. Logo em seguida caiu na quadra do Ginásio Municipal José Wilhamy Freitas.
Edson foi comemorar a defesa com os companheiros de equipe, mas caiu perto de um de seus companheiros, que o segurou e evitou uma queda direta ao chão. O goleiro foi socorrido pelos jogadores, recebeu atendimento médico na quadra e foi encaminhado ao hospital, onde faleceu. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente. Conforme amigos, Edson teria sofrido um infarto.
O torneio de futsal faz parte dos Jogos da Semana da Pátria, organizados pela prefeitura de Augusto Corrêa. Em nota, o Executivo municipal lamentou a morte e informou que os jogos desta quarta-feira (3) foram suspensos.
Em nota, a Federação de Futsal do Pará (Fefuspa) também lamentou a morte de Edson. “Atleta que marcou sua trajetória com dedicação, talento e espírito de equipe. Sua presença sempre será lembrada dentro e fora das quadras, não apenas pelo jogador exemplar que foi, mas pela pessoa especial que cativava a todos”, diz um trecho do texto.
