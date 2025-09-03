Orgulho

Sofia Madeira e Geovanna Santos comemoram conquistas no Mundial de ginástica rítmica

Ginastas estiveram em uma reunião solene no Palácio Anchieta e destacaram gratidão e o sentimento de dever cumprido

Vinícius Lima

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:56

Sofia Madeira e Geovanna Santos, ginastas capixabas que disputaram o Mundial de Ginástica Rítmica 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Orgulhos do esporte capixaba, Sofia Madeira e Geovanna Santos voltaram ao Espírito Santo depois da participação no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Sofia, que faz parte do conjunto brasileiro, conquistou duas medalhas de prata inéditas na história do país na competição; e Geovanna chegou à sua primeira final do individual geral, Junto com a Bárbara Domingos, sendo esta a primeira vez que o Brasil classificou duas ginastas para a decisão da prova.

Formando a equipe brasileira junto com Duda Arakaki, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, Sofia Madeira subiu duas vezes no pódio do Mundial no Rio de Janeiro. A primeira, no sábado (23), quando levou a prata no conjunto geral, e depois no dia seguinte, na série mista com três bolas e dois arcos.

"É um sonho realizado. Primeira vez na história que a ginástica rítmica brasileira consegue uma medalha em campeonato mundial, e eu fiz parte desse time. Para mim é um orgulho imenso, um prazer representar o meu país e o Estado. Foi a melhor sensação da minha vida entrar naquele tablado e ter o Brasil inteiro ao lado do nosso grupo", disse Sofia.

Geovanna foi outro grande destaque brasileiro na competição, ficando entre as 18 melhores ginastas do planeta. Pela primeira vez o país teve duas representantes na final do individual geral, e levantou o público na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca.

"Foi muito gratificante ter a torcida ao nosso favor, competir dentro de casa sempre tem um gosto muito diferente. Acredito que eu consegui levar aquela arena à loucura, né? Esse era um dos meus objetivos: fazer a minha série com da melhor forma possível e levantar a galera. Só faltava esse final aí na minha carreira: finalista mundial, e lógico que eu ainda tenho outros objetivos, mas o sentimento é de gratidão", afirmou Geovanna.

