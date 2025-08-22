Orgulho

Geovanna Santos encerra sua participação no Mundial de Ginástica Rítmica

A ginasta terminou em 9º lugar no grupo B da final do Individual Geral, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Geovanna Santos brilhou na final individual do Mundial do Rio Crédito: Gaspar Nóbrega/CBG

Geovanna Santos encerrou sua participação na disputa do individual geral do no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica Rio 2025, na tarde desta sexta-feira (22). A capixaba terminou na 9ª e última colocação no Grupo B. A outra brasileira na disputa, Babi Domingues, ficou com a 2ª colocação no grupo, empatada em pontos com a primeira colocada

A prova, que conta com dois grupos com nove atletas em cada, premia a ginasta mais completa do mundo ao somar as notas em cada um dos quatro aparelhos (fita, maças, arco e bola). Geovanna agora aguarda a disputa do Grupo A para saber em qual posição fica no ranking geral, enquanto Babi ainda sonha com uma medalha no torneio.

"Eu estou muito feliz, consegui a minha meta que era me tornar finalista mundial. Esse choro é de alegria, de emoção, de todos os sentimentos possíveis de estar aqui nesse campeonato e escrever o meu nome na história da ginástica, é muito gratificante. Acho que hoje eu entrei um pouco mais nervosa, mas em todas as séries eu tentei me divertir, ser eu mesmo, levantar a galera e, acima de tudo, fazer o meu trabalho da melhor forma possível", disse Geovanna, depois da quarta e última apresentação.

Como foi a final

Na primeira apresentação, Geovanna entrou em quadra para se apresentar com o arco e fez um bela apresentação, alcançando 28.250 pontos e levantando a torcida brasileira presente no ginásio. Depois, foi a vez da série com a bola para a capixaba, que também mostrou destreza, flexibilidade e encanto ao som de My Heart Will Go On, música tema de Titanic. Com o aparelho, Geovanna somou mais 27.700 pontos.

Na terceira rotação, depois de uma excelente atuação, desta vez com as maças como aparelho, Geovanna Santos somou mais 28.800 pontos. Para finalizar a sua participação na prova, a ginasta entrou em quadra com a fita. Na Arena Carioca 1, a capixaba acumulou mais 23.700 pontos depois de alguns erros de execução e terminou em 9º lugar no Grupo B.

"Infelizmente, tive um erro ali na série de fita, mas fui até o final. Com um pouco de dor também para poder pisar um pouco, fiz com dificuldades. Tentar superar isso acho que foi um pouco difícil, e não demonstrar isso para o público e para as pessoas também, ser forte, ser resiliente. Eu acho que eu entreguei tudo de mim ali dentro, por isso a emoção. Eu fui feliz e espero ter representado muito bem o nosso país e é isso, vamos para mais. Los Angeles está logo ali e vamos brigar essas vagas.", concluiu a atleta.



