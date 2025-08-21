Na Crista da Onda

Circuito Mundial de Surfe confirma etapa em Vila Velha, em novembro

A Praia do Buraco vai receber os melhores surfistas do mundo entre os dias 20 e 23 de novembro deste ano

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:05

Krystian Kymerson, surfista capixaba, é um dos nomes na competição Crédito: jjv.fotos_ e ds.images

Nomes do alto escalão do surfe mundial vão chegar nas praias do Espírito Santo em novembro deste ano. Entre os dias 20 e 23, atletas da World Surf League (WSL) vão competir pelo Circuito Mundial de Surfe - Qualifying Series (QS), na Praia do Buraco, em Ponta da Fruta, Vila Velha. A competição vale 4.000 pontos no ranking geral.

De acordo com a Federação de Surf do Espírito Santo (Fesurf), as negociações com a WSL para trazer um evento para o ES acontecem há mais de um ano. Com o crescimento do Estado na cena do surfe brasileiro, principalmente após sediar uma etapa do Dream Tour, em 2024, e ser escolhido como palco da Taça Brasil, em setembro deste ano, os holofotes da modalidade do mundo se voltaram para as águas capixabas.

"O Espirito Santo tem muita praia boa, mas ficou apagado do mapa nacional. O bodyboarding foi um dos responsáveis por recolocar o Estado em foco de novo, além do surfe brasileiro como um todo dominando a cena mundial. Aqui tem os slabs, por exemplo. Por um tempo, a maior onde surfada do Brasil era aqui, no Avalanche. Ficamos felizes com o ES voltar a receber grandes competições", disse Oswaldo Bissoli, membro de uma das empresas que estão viabilizando o evento.

Nesta etapa, nomes capixabas de expressão do contextos nacional disputam visando subir de divisão, como é o caso de Rafael Teixeira e Krystian Kymerson. "Estou muito feliz com essa confirmação da etapa da WSL no quintal de casa. Nunca, na história do surfe capixaba, teve uma etapa do Circuito Mundial aqui, vai ser inédito e competir em casa, com a torcida, vai ser incrível", disse Krystian, bicampeão brasileiro profissional e campeão Pan-Americano em 2023.

Krystian Kymerson disputando o Dream Tour Crédito: jjv.fotos_ e ds.images/Divulgação

O que é a Qualifying Series (QS)?

O QS é a terceira divisão da hierarquia da WSL, onde os atletas acumulam pontos em diversas etapas globais para avançar para a Challenger Series (CS), que é uma série de eventos de acesso que selecionam os 10 melhores surfistas masculinos e as 5 melhores surfistas femininas para o Championship Tour (CT), a elite do surfe mundial, onde surfam os talentos brasileiros como Italo Ferreira e Gabriel Medina.

"O surfe é um esporte que está crescendo muito, não só Espírito Santo, mas no mundo inteiro. Com essa etapa vindo para cá, trazendo os melhores surfistas do mundo para o Estado, também vai incentivar a galera, as escolinhas... além dos 4 mil pontos em jogo, uma etapa muito importante para a galera que está na disputa para entrar no Challenge Series do ano que vem", concluiu Krystian.



