Capixaba é convocada para Seleção Brasileira de Handebol Cadete

Rafaella Damasceno vai ter a chance de disputar uma competição internacional em Assunção, no Paraguai

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:41

Rafaella Damasceno, convocada para Seleção Brasileira de Handebol Cadete Crédito: CBHb/Divulgação

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) divulgou, nesta quarta-feira (20), a convocação da Seleção Brasileira Cadete Feminino com uma capixaba entre as selecionáveis: a lateral-esquerda Rafaella Damasceno, de 15 anos. Esta é a primeira vez que a atleta vai representar o Brasil. Durante o período com a Seleção Brasileira, Rafaella vai participar de uma fase de treinamentos em São Paulo, entre os dias 16 e 21 de setembro; e do Campeonato Sul Centro Americano, que acontece no Paraguai, entre 22 e 28 do mesmo mês.

Considerada um dos nomes mais promissores do handebol no Espírito Santo, a atleta se emocionou com a convocação. Segundo ela, vestir a camisa do Brasil vai ser um momento especial. “Fiquei muito feliz com a convocação e com a possibilidade de fazer minha estreia pela Seleção, pois isso mostra que o trabalho que estou fazendo realmente está sendo observado. É realmente um sonho que eu estou realizando, poder vivenciar isso tudo e, quem sabe, representar o Brasil jogando no exterior”, disse.

Ciente da grande oportunidade que está recebendo na curta carreira, Rafaella conta que quer aproveitar o período de treinamentos para aprender o máximo possível com o treinador Daniel Suarez e toda a sua comissão técnica, para que as convocações sigam acontecendo. “Quero usar esse período para aprender muito com o Daniel, ouvir tudo que ele tem para passar, principalmente com relação à parte de jogo e movimentação. Fazer parte desse grupo é algo grandioso, mas estou ciente que preciso me destacar para seguir retornando a Seleção”.

Primeiras convocações

Além da valorização individual da atleta, a chegada da Rafaella a Seleção Brasileira é importante também para o Clube Capixaba, que começa a ver o resultado do trabalho feito no Espírito Santo começar a chamar a atenção. A goleira Anna Macke também foi convocada recentemente para defender o Paraguai em competição internacional, onde foi um dos destaques e conquistou a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de Handebol.

O treinador Julio Nobre celebrou as convocações das atletas e garantiu que outras meninas também estão no radar das seleções em suas categorias. “A gente fica muito feliz com essas convocações e satisfeito também, pois isso prova que o trabalho que estamos executando aqui está sendo bem feito. Tenho certeza que novas convocações acontecerão em breve. Já temos, inclusive, duas outras atletas da categoria sub-21 sendo monitoradas”, celebrou.

