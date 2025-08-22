Brilhando

Capixaba Geovanna Santos garante vaga inédita na final do Mundial no RJ

Ao lado de Bárbara Domingos, ginasta representa o Brasil em decisão inédita nesta sexta-feira, partir das 14h30, no Rio de Janeiro

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11:50

Geovanna Santos se apresenta com maças no Mundial de ginástica rítmica Crédito: André Durão

O Brasil viverá um momento histórico nesta sexta-feira (22) no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o país terá duas representantes na final do individual geral: a capixaba Geovanna Santos, de apenas 20 anos, e a paranaense Bárbara Domingos, a Babi. A decisão acontece na Arena Carioca 1, a partir das 14h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do sportv2.

Geovanna, que brilhou durante as classificatórias e terminou na 13ª colocação, entra na disputa em busca de uma conquista inédita: colocar o Brasil entre as principais potências da modalidade. A jovem ginasta, natural do Espírito Santo, tem se firmado como uma das grandes promessas do país e levantou o público carioca com apresentações marcadas pela segurança e pela expressividade.

“Estar entre as 18 melhores do mundo já é uma vitória, mas quero mostrar ainda mais do que sei fazer e representar bem o Brasil”, disse Geovanna após a classificação.

Na primeira etapa da final, chamada grupo B, estarão as atletas que ficaram entre o 10º e o 18º lugares, caso de Geovanna e Babi, que avançou em 15º. A capixaba será a quinta ginasta a se apresentar, às 14h44, pelo aparelho arco. Logo em seguida, Bárbara entra em cena pela bola.

Apesar da boa campanha nas classificatórias, as brasileiras ficaram fora das finais por aparelhos, disputadas apenas pelas oito melhores em cada um deles. Geovanna fechou o individual geral com 83.500 pontos, com destaque para os 28.400 no arco e os 27.500 na bola, resultados que a colocaram como segunda reserva nessas provas.

Já Babi, que fez 82.800 pontos no total, brilhou principalmente na fita, também alcançando a 10ª posição e ficando como segunda reserva. A paranaense, de 23 anos, já havia sido finalista em Mundiais em 2021 (Kitakyushu) e 2023 (Valência), sendo dona do melhor resultado do Brasil até aqui: o 11º lugar no individual geral.

Com a classificação de Geovanna e Bárbara, o país alcança um feito inédito: duas vagas na decisão do individual geral em um campeonato mundial. O resultado reforça a evolução da ginástica rítmica brasileira e abre caminho para sonhos maiores.

Programação desta sexta-feira (22)

14h30-16h40 – Final do individual geral – Grupo B (posições 10 a 18) – Brasil em ação



17h-19h10 – Final do individual geral – Grupo A (posições 1 a 9)



