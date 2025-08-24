Home
Com toque do ES, Brasil leva mais uma prata no Mundial de ginástica rítmica

Com toque do ES, Brasil leva mais uma prata no Mundial de ginástica rítmica

A capixaba Sofia Madeira, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha faturaram a segunda medalha do país na competição

Estadão Conteúdo

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 17:40

Seleção brasileira conquita a medalha de prata no conjunto misto no Mundial de Ginástica Rítmica
Seleção brasileira conquita a medalha de prata no conjunto misto no Mundial de Ginástica Rítmica Crédito: Lucas Simonin Gomes/Ato Press/Folhapress

O Brasil tem muito o que comemorar no Mundial de ginástica rítmica. A equipe verde a amarela conquistou, com muita emoção, a medalha de prata na final do conjunto misto, na tarde deste domingo (24). As ginastas brasileiras receberam a incrível nota de 28,550 e tiveram de esperar a apresentação das sete equipes restantes para cravar o lugar no pódio. 

A capixaba Sofia Madeira, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha faturaram a segunda medalha do país na competição

A equipe formada pela capixaba Sofia Madeira, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha já havia conquistado a prata no conjunto geral na noite de sábado (23), e repetiu a dose na série mista com três bolas e dois arcos.

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos na Arena Carioca 1. Algumas ginastas chegaram a deixar o palco às lágrimas. Depois dos juízes anunciarem os 28,550, foi a vez do Japão se apresentar. As asiáticas anotaram apenas 27,350, deixando o Brasil na primeira colocação.

A China foi a terceira a se apresentar, com 28,350, seguida pela Polônia. Enquanto as europeias faziam sua apresentação, o time chinês pediu revisão de nota, querendo tirar o topo do Brasil. Mas, os recursos chineses foram indeferidos. Enquanto isso, as polonesas fecharam com 24,050.

A Hungria subiu ao palco com bolas de futebol e camisetas verde e amarelas em homenagem ao futebol brasileiro. Mas, sem grande expressão para ameaçar a nota brasileira: 26,250. A esta altura, faltavam apenas três apresentações: Ucrânia, Espanha e Israel.

As ucraniana teriam de fazer nota maior que 28,550 para tentar tirar o Brasil do pódio. Elas fizeram uma apresentação sólida, que rendeu um 28,650 seguido por lágrimas. O sorriso brasileiro apagou, mas o orgulho não diminuiu nem por um instante.

A Espanha subiu ao palco alternando entre uma música típica e bateria de escola de samba do País. A apresentação teve um nível artístico elevadíssimo, assim como as ucranianas, que passaram as brasileiras pela dificuldade de apresentação. A Espanha teve alguns descontos na execução e fecharam com 28,200, garantindo medalha para o Brasil.

Israel se apresentou por último, para decidir se as brasileiras ficariam com prata ou bronze. Porém, nesse meio tempo, a Espanha também entrou com recurso de revisão de notas. A Arena Carioca 1 ficou esperando ansiosamente pela decisão dos juízes em relação às duas notas restantes. As espanholas mantiveram o 28,200, enquanto Israel cravou 27,250.

