Adrenalina

Competição de carrinhos de rolimã agita Roda D'Água, em Cariacica

Copa Sudeste e GP de Carrinhos de Rolimã e Trikes acontecem neste fim de semana e veículos podem atingir até 90km/h na descida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 14:35

6º GP de carrinhos de rolimã em Roda D'água, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Recentemente reconhecida como prática esportiva no Espírito Santo, a corrida de carrinhos de rolimã segue em ascensão, e neste final de semana duas competições simultâneas agitam o bairro Roda D'Água, em Cariacica. Neste sábado (23) e domingo (24), durante todo o dia, acontecem a 3ª etapa da Copa Sudeste e também a 6ª etapa do Grande Prêmio de Carrinho de Rolimã e Trikes.

Os campeonatos são organizados pela Associação Capixaba de Carrinho de Rolimã, com premiação para os vencedores de todas as categorias até o 5º lugar no pódio, e medalhas para todos os participantes. As pontuações conquistadas no torneio valerão pontos no ranking capixaba e também servem como pré-requisito para classificação visando competições nacionais.

"Temos gente de vários pedaços do país aqui hoje. A gente está falando Copa Sudeste, mas nós temos o alvo para, no ano que vem, transformar já em Copa Brasil, porque nós queremos envolver outras regiões também. Temos pilotos do Paraná, que já vieram competir aqui, e a gente já está com um piso no Rio de Janeiro, tem muita coisa legal para vir aí", disse Alexandre Barbosa, presidente da Associação de Carrinhos de Rolimã.

6º GP de carrinhos de rolimã em Roda D'água, Cariacica 1 de 38

O que é o carrinho de rolimã?

O carrinho de rolimã é um veículo artesanal feito com madeira e rolamentos de aço, usado principalmente para descer ladeiras, normalmente com o atleta sentado ou deitado. O esporte surgiu no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970 como uma brincadeira popular entre crianças, especialmente nas áreas urbanas, e foi criado de forma improvisada, com materiais reaproveitados, e se tornou símbolo da infância e da cultura brasileira.

"Hoje o ápice aqui está na casa dos 80 km/h, 90 km/h, é uma batida legal. Nós temos um percurso de 2,3 quilômetros, e estamos cruzando aqui a linha de chegada com menos de dois minutos", concluiu Alexandre. A Roda D’Água é uma estrada que fica aos pés do Monte Moxuara, um icônico monumento natural e um dos principais destaques do agro e ecoturismo do município de Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta