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Tradição do ES

Espírito Santo oficializa a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva

Lei sancionada pelo governador Renato Casagrande reconhece a modalidade e estabelece normas de segurança para os praticantes. Esporte é tradicional no estado

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 11:18

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

07 nov 2024 às 11:18
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Na última terça-feira (07), o governador Renato Casagrande sancionou a Lei N° 12.244, que reconhece a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva em todo o estado do Espírito Santo. A aprovação é um marco para o esporte que, tradicionalmente, faz parte da cultura de muitas regiões do estado. A partir de agora, a corrida de rolimã passa a ser formalmente regulamentada, permitindo maior visibilidade para a atividade e incentivando sua prática de forma organizada e segura.
A corrida de rolimã é praticado todos os anos no Bairro da Penha, o "Rolimã Race", a descida de aproximadamente 200 metros, onde os carrinhos conseguem atingir uma velocidade de 50km/h. 
De acordo com o texto da lei, a regulamentação exige que a prática esportiva seja realizada com o uso obrigatório de equipamentos de segurança, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, com o objetivo de prevenir acidentes e proteger tanto os esportistas quanto o público. O artigo 2º da lei também destaca a importância da realização das corridas com atenção redobrada, promovendo um ambiente seguro para todos. A iniciativa segue uma tendência de valorização de esportes populares e acessíveis. 
Espírito Santo oficializa a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva

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