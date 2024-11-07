Espírito Santo oficializa a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva

A corrida de rolimã é praticado todos os anos no Bairro da Penha, o "Rolimã Race", a descida de aproximadamente 200 metros, onde os carrinhos conseguem atingir uma velocidade de 50km/h.

De acordo com o texto da lei, a regulamentação exige que a prática esportiva seja realizada com o uso obrigatório de equipamentos de segurança, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, com o objetivo de prevenir acidentes e proteger tanto os esportistas quanto o público. O artigo 2º da lei também destaca a importância da realização das corridas com atenção redobrada, promovendo um ambiente seguro para todos. A iniciativa segue uma tendência de valorização de esportes populares e acessíveis.