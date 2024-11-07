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Com time misto, Flamengo vence o Cruzeiro fora de casa e vai embalado para decisão da Copa do Brasil

De falta, David Luiz fez o gol da vitória por 1 a 0 do Rubro-Negro, no Independência, na noite desta quarta-feira (6)

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 23:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 nov 2024 às 23:24
Com um gol de falta de David Luiz, o Flamengo derrotou o Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 58 pontos, na quarta colocação, superado apenas por Botafogo (67), Palmeiras (61) e Fortaleza (60). Já a equipe mineira segue com 44, em oitavo lugar.
David Luiz fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro
David Luiz fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Agif/Folhapress
Embalado pela classificação para a final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi a campo com o que tem de melhor no elenco. O técnico Fernando Diniz tentou sem sucesso a primeira vitória no comando do time no Brasileirão.
Já o Flamengo, que disputa no domingo o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, não contou com Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Gabigol e Arrascaeta. O time manteve uma invencibilidade sobre o rival de nove anos.
Com uma marcação no campo do adversário, o Cruzeiro começou tendo o domínio da partida. O Flamengo buscou jogar nos erros cruzeirenses, por meio de contra-ataques.
O primeiro lance de maior emoção ocorreu aos cinco minutos, quando Kaio Jorge tentou uma bicicleta de fora da área, mas a finalização saiu fraca e Rossi fez fácil defesa.
Aos oito minutos, Villalba pegou rebote da zaga do Flamengo pela ponta-direita e arriscou, mas Rossi fez grande defesa e mandou para escanteio. Aos 13, o goleiro argentino chegou a ser driblado por Gabriel Verón, mas a bola correu muito e saiu.
Aos poucos o Flamengo ficou mais com a posse de bola e tentou diminuir o ritmo intenso imposto pelo Cruzeiro. A tática deu certo e Matheus Gonçalves, aos 21, exigiu a primeira defesa de Cássio. Mas a melhor chance surgiu aos 23, quando Bruno Henrique mandou a bola na trave.
Depois de um início de jogo bem disputado, as equipes passaram a trocar muitos passes no meio de campo, mas sem objetividade, contrariando o estilo de seus treinadores, que gostam de times ofensivos.
As equipes voltaram mais animadas para o segundo tempo. Em três minutos, William, pelo Cruzeiro, e Ayrton Lucas, pelo Flamengo, já haviam finalizado. Aos sete, David Luiz aproveitou uma barreira al armada para abrir o placar, de falta, para o Flamengo.
Com a vantagem no placar, o time carioca voltou a se posicionar para os contra-ataques, deixando a bola com o Cruzeiro, que, mesmo de forma desordenada, tentou o empate. William chutou por cima, aos 18, mas a grande chance foi aos 25, quando Rossi espalmou chute de Barreal e Kaio Jorge. Live, chutou para fora.
A pressão do Cruzeiro foi forte. Lucas Romero e Kaio Jorge levaram perigo à meta de Rossi. A equipe mineira, nervosa, acaba entrando na catimba do adversário e várias discussões são registradas em campo. Aos 37, o Flamengo chegou a marcar com um belo gol de Alcaraz, mas o VAR invalidou o lance.
Daí até o fim, o Cruzeiro tentou o empate, mas não teve forças. O Flamengo terminou o jogo com dez jogadores por causa da expulsão de Allan aos 49 minutos.

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