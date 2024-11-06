Vini Jr comanda doações entre jogadores do Real Madrid para vítimas em Valência

O atacante Vini Jr liderou uma campanha de doações entre seus companheiros de Real Madrid com o objetivo de prestar ajuda às vítimas das enchentes que atingiram as cidades de Valência e Extremadura há uma semana.

De acordo com a rádio "Cadena Ser", a iniciativa partiu do jogador brasileiro. Ele pediu aos companheiros que fizessem doações de forma sigilosa para as entidades envolvidas no socorro aos desabrigados na região.

Vinicius Júnior durante jogo do Real Madrid Crédito: Instagram/Reprodução

O clube merengue também trabalhou nesse sentido e desembolsou a quantia de 1 milhão de euros para auxiliar no combate aos estragos provocados pelas águas e na ajuda às pessoas afetadas.

Nas redes sociais, Vini Jr. Já havia compartilhado um comunicado oficial do Real Madrid acompanhado da sua própria mensagem: "Muita força a todos!". No texto, o clube expressa suas "condolências às famílias e entes queridos daqueles que morreram devido à tempestade que sofrem muitas regiões do nosso país, especialmente nas províncias de Valência e Albacete".

Em função da tragédia, o duelo entre Real Madrid e Valencia, válido pelo Campeonato Espanhol, teve de ser adiado. Em entrevista coletiva antes do confronto com o Milan, na Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti manifestou sua solidariedade e preocupação com a população atingida pelas inundações.