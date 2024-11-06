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Treinador do City

'Não sou mais opção para o Brasil', Guardiola brinca após levar goleada

City sofreu goleada por 4 a 1 e acumula três fracassos consecutivos pela primeira vez desde 2016

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 15:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2024 às 15:18
O técnico Pep Guardiola respondeu com bom humor ao ser questionado sobre assumir a seleção brasileira após a goleada sofrida pelo Manchester City na Liga dos Campeões.
Pep Guardiola
Pep Guardiola Crédito: PETER POWELL/AP
O treinador espanhol brincou: 'Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil'. O City saiu na frente do Sporting, mas levou a virada com a sensação sueca Gyokeres ofuscando Haaland.
"Depois do 4 a 1 não sou mais uma opção para o Brasil (risos). Agora, mais do que nunca, tenho gana de levantar a equipe, de voltar ao nosso nível", disse Guardiola.
Guardiola é tido como "sonho de consumo" dos torcedores para assumir a seleção brasileira. Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra que o ex-Barça é o favorito dos brasileiros para o cargo, com 27% dos votos válidos.
Ele tem contrato com o City até junho de 2025 e já disse que queria treinar uma seleção. O técnico espanhol afirmou neste ano que almeja disputar uma Copa do Mundo.

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