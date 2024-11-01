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Velocidade

Kartódromo Fãs de Kart vai sediar a FDK Racing Cup em Vitória

Ronco dos motores promete movimentar o bairro Jardim Camburi. Evento conta também com a primeira categoria feminina do automobilismo capixaba

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2024 às 18:48
Alunos de uma escola estadual da Serra pilotam kart em Jardim Camburi. Eles fazem parte do projeto Cidadão do Amanhã
Competição acontece nos dias 23 e 24 de novembro no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi Crédito: Divulgação
Nos dias 23 e 24 de novembro, o Kartódromo Fãs de Kart, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, será palco de um dos maiores eventos de kart amador do Espírito Santo: a FDK Racing Cup 2024. A entrada é gratuita para os dois dias de provas.
O evento, que celebra o 12º aniversário da Associação Fãs de Kart, vai reunir 117 pilotos distribuídos em cinco categorias, incluindo a inédita categoria feminina, e será uma oportunidade única para o público prestigiar corridas emocionantes e participar de uma série de atividades e atrações para toda a família.

Inovações e destaques

Pela primeira vez na história do kartismo capixaba, o evento terá uma categoria exclusiva para mulheres, reforçando o crescimento da participação feminina no esporte. A competição feminina faz parte do projeto "Só Para Elas", que visa promover a integração das mulheres no automobilismo e incentivá-las a competir também em categorias mistas no futuro. Além disso, a categoria Novato bateu recorde de inscrições, contando com 36 pilotos, a maior participação já registrada.

Programação e corridas

A FDK Racing Cup terá mais de 30 corridas ao longo dos dois dias de evento, com categorias que atendem tanto estreantes quanto pilotos graduados. A competição será transmitida ao vivo pelos canais do Fãs de Kart, e FATV de São Paulo, ambos no YouTube.
Outro destaque do evento será o sorteio de uma viagem para Maceió, onde o público poderá participar com cupons distribuídos ao longo do evento. Já para os pilotos, haverá a premiação com troféus e brindes especiais, reconhecendo o desempenho em todas as categorias.

Serviço

FDK Racing Cup 2024
  • Data: 23 e 24 de novembro
  • Local: Kartódromo Fãs de Kart, Jardim Camburi, Vitória
  • Entrada: gratuita
  • Atrações: Área gastronômica, atrações infantis, sorteio de viagem para Maceió
  • Transmissão ao vivo: FATV, Fãs de Kart - YouTube

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