Kartódromo Fãs de Kart vai sediar a FDK Racing Cup em Vitória

Competição acontece nos dias 23 e 24 de novembro no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

Nos dias 23 e 24 de novembro, o Kartódromo Fãs de Kart, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, será palco de um dos maiores eventos de kart amador do Espírito Santo: a FDK Racing Cup 2024. A entrada é gratuita para os dois dias de provas.

O evento, que celebra o 12º aniversário da Associação Fãs de Kart, vai reunir 117 pilotos distribuídos em cinco categorias, incluindo a inédita categoria feminina, e será uma oportunidade única para o público prestigiar corridas emocionantes e participar de uma série de atividades e atrações para toda a família.

Inovações e destaques

Pela primeira vez na história do kartismo capixaba, o evento terá uma categoria exclusiva para mulheres, reforçando o crescimento da participação feminina no esporte. A competição feminina faz parte do projeto "Só Para Elas", que visa promover a integração das mulheres no automobilismo e incentivá-las a competir também em categorias mistas no futuro. Além disso, a categoria Novato bateu recorde de inscrições, contando com 36 pilotos, a maior participação já registrada.

Programação e corridas

A FDK Racing Cup terá mais de 30 corridas ao longo dos dois dias de evento, com categorias que atendem tanto estreantes quanto pilotos graduados. A competição será transmitida ao vivo pelos canais do Fãs de Kart, e FATV de São Paulo, ambos no YouTube.

Outro destaque do evento será o sorteio de uma viagem para Maceió, onde o público poderá participar com cupons distribuídos ao longo do evento. Já para os pilotos, haverá a premiação com troféus e brindes especiais, reconhecendo o desempenho em todas as categorias.

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