Em noite de golaços, Botafogo atropela o Vasco e dispara na ponta do Brasileirão

Savarino e Luiz Henrique fizeram os dois primeiros gols do Botafogo contra o VAsco Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte à derrota do Palmeiras, o time de Artur Jorge aproveitou a oportunidade e venceu o Vasco por 3 a 0, no Rio de Janeiro, e abriu distância para o segundo colocado. O clássico carioca, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, foi marcado por golaços.

Em 12 minutos, os golaços de Savarino e Luiz Henrique encaminharam a vitória. Na etapa final, já com o Vasco com João Victor expulso, Júnior Santos fechou o placar a favor do Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 67 pontos - recorde do clube nos pontos corridos - e abre seis pontos de distância para o Palmeiras. O Cruzmaltino, com 43, segue na nona posição.

O MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ! ???



BOTAFOGO DÁ SHOW NO NILTON SANTOS E VENCE O CLÁSSICO POR 3 A 0! SAVARINO, LUIZ HENRIQUE E JÚNIOR SANTOS MARCARAM PARA O GLORIOSO! VAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS, MEU FOGÃO! ?⚽ #SANGUEALVINEGRO pic.twitter.com/qS3rdobPwx — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 6, 2024

Os times voltam a campo no sábado (8). O Botafogo recebe o Cuiabá, no Nilton Santos, às 16h30. O Vasco visita o Fortaleza, no Castelão, às 19h. Confira a classificação completa da Série A!

Amasso inicial

O time de Artur Jorge precisou de 12 minutos para encaminhar a vitória no clássico. E que 12 minutos. Em alta intensidade, o Botafogo envolveu o Vasco e marcou dois golaços no Nilton Santos.

O primeiro foi aos nove, com Alex Telles cruzando na medida para Savarino. O venezuelano pegou de primeira, sem chances para Léo Jardim: 1 a 0 no placar!

O Botafogo não tomou conhecimento do Vasco e venceu por 3 a 0 Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Três minutos depois, o Glorioso avançou de pé em pé. Após tabelinha de Savarino e Igor Jesus, Luiz Henrique ficou cara a cara e teve recurso para, em dois toques, ampliar: 2 a 0.

Depois dos gols sofridos e de uma bola na trave, o Vasco entrou no clássico. Em duas escapadas pela direita, Paulo Henrique criou as melhores chances, aos 17 e aos 19, mas parou em John.

A reação do time de Rafael Paiva não passou disso. Ao avançar ao ataque, o Cruzmaltino ainda correu riscos e ofereceu campo ao rival, que não fez mais gols por “capricho” na hora de definir.

Os atacantes do Botafogo perderam chances que não costumam perder. Para piorar a situação do Vasco, João Victor foi expulso aos 43, por falta em Igor Jesus.

Inicialmente, o pênalti foi marcado, mas o VAR revisou o local da falta e a marcou fora da área. Assim, o zagueiro cruzmaltino recebeu o segundo cartão amarelo de Bruno Arleu de Araújo.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, Rafael Paiva reforçou o meio de campo com a entrada de Galdames no lugar de Payet. Mesmo sem repetir a intensidade, o Botafogo manteve o controle da partida.

Por volta dos 20 minutos, os dois técnicos mexeram nas equipes. A entrada de Júnior Santos, de volta após cinco partidas como desfalque no Botafogo, foi a mais eficiente.

Três minutos após entrar, o camisa 11 recebeu de Marlon Freitas - que avançou com muita liberdade na entrada da área - e tocou na saída de Léo Jardim: 3 a 0 aos 25 minutos!