Com capixaba na equipe, Brasil fatura prata no Mundial de ginástica rítmica

Sofia Madeira faz parte do conjunto brasileiro que fez história na competição disputada no Rio de Janeiro

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 22:08

A ginástica brasileira tem mais uma conquista para colocar na prateleira. Em uma arena lotada no Rio de Janeiro, o conjunto da ginástica rítmica alcançou a inédita medalha de prata no Mundial.

Conjunto brasileiro celebra nota no Mundial de ginástica rítmica Crédito: André Durão

O time formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio obteve 55.250 pontos no conjunto geral e ficou com o vice-campeonato. O ouro foi do Japão, com 55.550, e o bronze foi da Espanha, com 54.450, completando o pódio no Mundial.

Entre sorrisos e lágrimas, ginastas e comissão técnica não esconderam a emoção logo após deixarem o tablado enquanto o público se mostrava eufórico com as apresentações.

A medalha de prata consolida o bom momento da ginástica rítmica do país. Este é o melhor resultado da história do conjunto  até era um quinto lugar, em 2022.

Nesta edição do Mundial, o Brasil, pela primeira vez, classificou duas atletas para a final do individual geral: Geovanna Santos e Barbara Domingos, que terminou na 9ª posição, melhor colocação de uma brasileira na história do torneio.

Na atual temporada, o conjunto verde e amarelo foi ouro no geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão, e conquistou o ouro inédito no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão.

ATRASO E TENSÃO

Entre a primeira e a segunda rotação do segundo grupo de 18 conjuntos, houve um atraso devido a um problema técnico no sistema de pontuação da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Naquele momento, o Brasil já era o primeiro lugar, e a cada minuto a mais a tensão e expectativa misturavam-se. Os presentes aproveitaram para fazer as contas e saber o que era necessário para o time verde e amarelo se manter no topo. O torneio voltou após cerca de uma hora de paralisação.

COLLANTS INÉDITOS

Para o Mundial, o Brasil apresentou dois collants inéditos, um para a série mista e outro para a simples. O da série mista, quando foi ao tablado ao som de "Evidências", teve inspiração em uma fantasia utilizada por Ivete Sangalo. A peça, majoritariamente na cor vermelha, tinha detalhes com desenho de nota musical e um violão. Já o da série simples, tinha cores que faziam referência à bandeira do Brasil.

Os collants foram confeccionados artesanalmente com cerca de 20 mil pedrarias cada. A peça da série simples pesa, aproximadamente, 1,2 kg.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO

11h às 11h35 - Final Arco (individual)

11h40 às 12h15 - Final Bola (individual)



12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas (conjunto)



14h às 14h35 - Final Maças (individual)



14h40 às 15h15 - Final Fita (individual)



15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos (conjunto)



