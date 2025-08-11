Brilharam

Capixabas dominam etapa de Alagoas e faturam ouro no vôlei de praia

Thâmela e Vic vencem no feminino, e Evandro e Arthur conquistam no masculino na disputa válida pelo Circuito Brasileiro

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:22

Evandro e Arthur, e Thamela e Vic conquistaram etapa do Alagoas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Luiz Neto/Divulgação/CBV

O Espírito Santo teve um domingo (10) dourado no vôlei de praia. A capixaba Thâmela e sua parceira Vic conquistaram o título da 6ª etapa do Circuito Brasileiro, em Marechal Deodoro (AL), enquanto Evandro e Arthur Lanci, que também treinam no Estado, subiram ao topo do pódio no torneio masculino.

Pela terceira vez na temporada, Thâmela e Vic garantiram o ouro no circuito nacional — antes, haviam vencido em Saquarema e Cuiabá. Desta vez, a conquista veio sem precisar entrar em quadra na final. A decisão seria contra Duda e a campeã olímpica Ana Patrícia, mas a mineira sentiu uma lesão muscular na coxa e, por precaução, a dupla adversária desistiu da partida.

"Estamos muito felizes com mais um ouro na temporada do Circuito Brasileiro. Infelizmente, a final não foi do jeito que gostaríamos, e desejamos melhoras para a Ana Patrícia. Foi uma delícia jogar aqui em Marechal Deodoro-AL. A torcida nos ajudou muito, afirmou Thâmela, que viaja com Vic nesta semana para disputar uma etapa internacional no Canadá.

No masculino, Evandro e Arthur Lanci conquistaram o primeiro título da parceria em 2025 ao derrotarem Arthur e Adrielson de virada: 2 sets a 1 (15/21, 21/18 e 15/12). "Foi a primeira final da nossa dupla no ano. Conseguimos sair com a vitória e coroar esse momento com o título. A cidade é muito boa, deu para aproveitar também", disse Evandro.

Com as vitórias, os capixabas seguem confirmando presença entre os principais nomes do vôlei de praia nacional e reforçam a tradição do estado na modalidade.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia encerra com representante de Alagoas no pódio Crédito: Luiz Neto/Divulgação/CBV

