Capixabas dominam etapa de Alagoas e faturam ouro no vôlei de praia

Thâmela e Vic vencem no feminino, e Evandro e Arthur conquistam no masculino na disputa válida pelo Circuito Brasileiro

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:22

Evandro e Arthur, e Thamela e Vic conquistaram etapa do Alagoas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Luiz Neto/Divulgação/CBV

O Espírito Santo teve um domingo (10) dourado no vôlei de praia. A capixaba Thâmela e sua parceira Vic conquistaram o título da 6ª etapa do Circuito Brasileiro, em Marechal Deodoro (AL), enquanto Evandro e Arthur Lanci, que também treinam no Estado, subiram ao topo do pódio no torneio masculino.

Pela terceira vez na temporada, Thâmela e Vic garantiram o ouro no circuito nacional — antes, haviam vencido em Saquarema e Cuiabá. Desta vez, a conquista veio sem precisar entrar em quadra na final. A decisão seria contra Duda e a campeã olímpica Ana Patrícia, mas a mineira sentiu uma lesão muscular na coxa e, por precaução, a dupla adversária desistiu da partida.

"Estamos muito felizes com mais um ouro na temporada do Circuito Brasileiro. Infelizmente, a final não foi do jeito que gostaríamos, e desejamos melhoras para a Ana Patrícia. Foi uma delícia jogar aqui em Marechal Deodoro-AL. A torcida nos ajudou muito, afirmou Thâmela, que viaja com Vic nesta semana para disputar uma etapa internacional no Canadá.

No masculino, Evandro e Arthur Lanci conquistaram o primeiro título da parceria em 2025 ao derrotarem Arthur e Adrielson de virada: 2 sets a 1 (15/21, 21/18 e 15/12). "Foi a primeira final da nossa dupla no ano. Conseguimos sair com a vitória e coroar esse momento com o título. A cidade é muito boa, deu para aproveitar também", disse Evandro.

Com as vitórias, os capixabas seguem confirmando presença entre os principais nomes do vôlei de praia nacional e reforçam a tradição do estado na modalidade.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia encerra com representante de Alagoas no pódio
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia encerra com representante de Alagoas no pódio Crédito: Luiz Neto/Divulgação/CBV

