Ala-Pivô da seleção de basquete, Mãozinha se sente em casa no ES

Jogador da seleção brasileira tem avó e cunhada capixabas, se sentiu abraçado pelo público capixaba e convida a galera para jogo de exibição que acontece neste sábado (9), em Guarapari

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09:00

O Espírito Santo é a casa da seleção brasileira masculina de basquete na preparação para a Copa América 2025. Hospedada no Sesc de Guarapari, a equipe treina visando a competição que inicia um novo ciclo de time brasileiro, após ter ficado no grupo das oito melhores seleções do mundo nas Olimpíadas de Paris-2024.

Essa é a primeira vez na maioria dos atletas no Espírito Santo, incluindo a de um dos principais nomes desse time, o Mãozinha. Porém o jogador, que já defendeu as cores do Memphis Grizzlies da NBA, tem família capixaba e um irmão que morou por muito tempo em Cariacica, e falou sobre a sua conexão com o Estado e sua visita justamente vestindo a camisa da seleção brasileira.

"Eu tenho várias conexões. Então, a minha avó é nascida aqui no Espírito Santo. Meu irmão casou com uma capixaba, então veio morar aqui no Espírito Santo, morou por mais de três anos aqui em Cariacica. Infelizmente, nunca consegui visitar, porque o calendário é muito corrido. Então, o Espírito Santo está realmente me abraçando e estou muito feliz. Não sei como nunca tinha vindo antes", disse o ala, que fechou um contrato recentemente com o Manisa Basket, time da Turquia.

Em busca do título

Para a Copa América, primeira grande competição após Paris-2024, a seleção chega com uma mescla de jogadores jovens e experientes, e Mãozinha falou sobre o momento do time e como chega para o torneio.

"Eu acho que o Brasil sempre é um bom time, a gente tem formado seleções muitas boas e eu acho que a gente provou isso muito na Olimpíada. A gente não tinha uma vaga garantida, muitas pessoas desacreditavam da gente, mas fomos lá e conseguimos a vaga, e ainda passamos da fase de grupos. Eu não diria que é uma pressão, mas sim uma responsabilidade muito grande que a gente tem, e sei que a gente consegue entregar com certeza", disse.

Bagagem adquirida na NBA

Mesmo com 24 anos, Mãozinha já se tornou uma das referências do time brasileiro. O jogador comentou sobre o novo papel dele na seleção e como a suas experiências na NBA, Europa e, mais recentemente, na Summer League 2025, por exemplo, podem contribuir dentro e fora de quadra para o elenco como um todo, desde os mais novos até os mais velhos.

"Essa experiência de ter jogado na Summer League e ter alguma minutagem na NBA eu trago na bagagem. É claro que todos aqui tem bagagens em lugares diferentes, de níveis diferentes também, mas para mim eu cresci muito. O crescimento que tive agora foi duas, três vezes mais do que eu poderia ter em outros lugares às vezes. Papéis diferentes, em times diferentes, e em lugares diferentes que eu já joguei. Então eu tenho trazido isso tudo para tentar entregar o máximo possível e o melhor 'Mãozinha' para a seleção brasileira agora nessa AmeriCup", disse.

Jogo exibição

Sendo a primeira vez a seleção brasileira de basquete em Espírito Santo, a CBB organizou um jogo de exibição para o público. A partida acontece neste sábado (9), às 18h, no ginásio do Sesc Guarapari. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$25,00, no site. O duelo colocará frente a frente o Brasil de verde contra o Brasil de branco, em uma grande festa para o público capixaba antes do compromisso pela Copa América, que começa no dia 22 de agosto, na Nicarágua.

