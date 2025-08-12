Vem aí

Etapa do torneio mundial de beach tennis acontece em Vitória

Evento integra o circuito mundial da modalidade e acontece entre os dias 17 a 21 de setembro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:45

Etapa do Claro BT World Tour acontece em Vitória Crédito: Track&Field/Divulgação

De 17 a 21 de setembro, Vitória será palco de mais uma grande celebração do esporte nas areias: a segunda edição do Claro BT World Tour. O evento, que integra o circuito mundial de beach tennis, promete movimentar a Praia de Camburi com partidas emocionantes, atletas de alto nível e muita vibração.

A competição será realizada no Royal Beach Tennis e terá categorias para todos os níveis, de amadores a profissionais, em duplas masculinas, femininas, mistas e por faixa etária. A estrutura e a organização reforçam o crescimento do beach tennis no Espírito Santo, que se consolida como um dos estados mais ativos no cenário nacional da modalidade.

A programação começará na quarta-feira (17), com os primeiros jogos das categorias profissionais. O destaque da competição será o BT50, que contará com as fases classificatórias, oitavas, quartas, semifinais e a grande final até o domingo, dia 21. Já as categorias amadoras entram em quadra a partir de sexta-feira, com disputas nas divisões A, B, C, D, além das categorias Sub, 30+, 40+, 50+ e 60+.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site. O valor é de R$ 139 para federados e R$ 179 para não federados. Todos os inscritos recebem um kit atleta com camisa, boné personalizado e sacochila. “O torneio é uma oportunidade única para quem deseja viver a experiência de um evento internacional, competindo ao lado de grandes nomes do esporte ou apenas aproveitando o clima das arquibancadas. Atletas e espectadores serão muito bem-vindos”, destacou Evandro Rosindo, organizador da competição.

