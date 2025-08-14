Nova Técnica

"Estou honrada", diz capixaba que assume a seleção feminina de beach soccer

Rose Andrade era a treinadora do São Pedro Beach Soccer, e se tornou a primeira mulher da história a assumir a seleção feminina de futebol de areia

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:00

Rose Andrade é a nova treinadora da seleção brasileira feminina de beach soccer Crédito: Laillah Martinele/Divulgação

A capixaba Rose Andrade é a nova técnica da seleção brasileira feminina de beach soccer. Ela estava no comando multicampeão São Pedro Beach Soccer, de Vitória, e assumiu o novo desafio de dirigir a amarelinha, depois do convite de Mão, capixaba, ex-goleiro da seleção brasileira, e atual coordenador de seleções de futebol de areia da CBF. Rose se tornou a primeira mulher da história a assumir a seleção feminina.

"Ele me ligou e eu fiquei sem reação, não esperava. Mas aceitei e agradeci a oportunidade. Fico muito honrada e ciente do tamanho da responsabilidade, mas penso que será um novo momento para o beach soccer brasileiro, e estou disposta contribuir da melhor forma possível", disse Rose.

Aos 39 anos, a treinadora já coleciona diversos títulos no currículo, conquistando o Brasil, a América e o Mundo, e levando o São Pedro ao topo do ranking mundial de clubes femininos. Agora, a responsabilidade é de substituir Fabrício Santos, treinador que levou a seleção ao pódio em todas as competições que disputou desde sua criação, em 2019.

"O legado que deixo para o São Pedro sem dúvidas será minha entrega e resiliência. Gosto de estar 100% presente naquilo que faço, e durante todos esses anos com o time foi assim: insistir e persistir nos objetivos. Motivos não faltaram para desistir, mas aí vem a vontade de 'fazer dar certo', que é buscar meios para superar as dificuldades e seguir", completou.

