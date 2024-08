Vitória passa a proibir que pets fiquem sozinhos por mais de 48h; entenda

As 5 liberdades e o bem-estar animal

O que entendemos atualmente como o conceito oficial de "bem-estar animal" foi citado pela primeira vez em 1965 pelo The Farm Animal Welfare Committee (FAWC), — Conselho de Bem-Estar de Animais de Produção, em tradução livre — do governo da Inglaterra, um grupo denominado pelo Ministério da Agricultura britânico. No site da FAWC, estão definidas como as 5 liberdades:

- Livre de fome e sede;

- Livre de desconforto;

- Livre de dor, lesões e doenças;

- Livre para expressar seu comportamento normal;

- Livre de medo e estresse.