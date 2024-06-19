Cachorro sem focinheira ataca poodle no meio da rua em Linhares

Um cão da raça poodle foi atacado por outro cachorro na manhã desta quarta-feira (19) enquanto passeava com a tutora na Avenida Genésio Durão, no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a dona do animal, Rossana Bravim, o cachorrinho, que se chama Marley Augusto, teve escoriações e perfurações no pescoço.

Em imagens gravadas por uma câmera de videomonitoramento (acima), é possível observar que Marley e Rossana seguem pela calçada de um prédio, quando, de repente, surge o cachorro, sem focinheira e coleira, e ataca o poodle no pescoço. De acordo com a tutora do Marley, o cão que atacou o poodle seria da raça pitbull.

"Fui fazer um passeio curto com ele [o Marley] na frente e lateral do prédio. Quando estava voltando, já perto da entrada do prédio, fui surpreendida com o pitbull. A princípio, pensei que era um cão menor, como um buldogue francês, brincando com ele. Mas era o pitbull já no pescoço do Marley" Rossana Bravim - Tutora do Marley

Marley Augusto foi atacado por outro cachorro enquanto passeava com a tutora em Linhares Crédito: Acervo pessoal

Ao ver o ataque, um homem, que caminhava do outro lado da rua, se aproxima e tenta afastar o animal de Marley e Rossana.

"O rapaz que ajudou a afastar o cachorro do Marley foi crucial. Mas, ao mesmo tempo, ele me contou que teve medo de um ataque", disse Rossana à reportagem de A Gazeta.

Devido aos ferimentos, Rossana levou Marley a uma clínica veterinária. Ela aguarda um boletim médico para saber o estado de saúde do poodle, que tem 13 anos.

Rossana contou ainda que há relatos de que o cachorro que atacou Marley já teria sido visto solto outras vezes pelas ruas do bairro. Ela acrescentou que ainda não procurou o tutor do animal.