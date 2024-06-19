Cachorro sem focinheira ataca poodle no meio da rua em Linhares

Um cão da raça poodle foi atacado por outro cachorro na manhã desta quarta-feira (19) enquanto passeava com a tutora na Avenida Genésio Durão, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a dona do animal, Rossana Bravim, o cachorrinho, que se chama Marley Augusto, teve escoriações e perfurações no pescoço.
Em imagens gravadas por uma câmera de videomonitoramento (acima), é possível observar que Marley e Rossana seguem pela calçada de um prédio, quando, de repente, surge o cachorro, sem focinheira e coleira, e ataca o poodle no pescoço. De acordo com a tutora do Marley, o cão que atacou o poodle seria da raça pitbull.
"Fui fazer um passeio curto com ele [o Marley] na frente e lateral do prédio. Quando estava voltando, já perto da entrada do prédio, fui surpreendida com o pitbull. A princípio, pensei que era um cão menor, como um buldogue francês, brincando com ele. Mas era o pitbull já no pescoço do Marley"
Ao ver o ataque, um homem, que caminhava do outro lado da rua, se aproxima e tenta afastar o animal de Marley e Rossana.
"O rapaz que ajudou a afastar o cachorro do Marley foi crucial. Mas, ao mesmo tempo, ele me contou que teve medo de um ataque", disse Rossana à reportagem de A Gazeta.
Devido aos ferimentos, Rossana levou Marley a uma clínica veterinária. Ela aguarda um boletim médico para saber o estado de saúde do poodle, que tem 13 anos.
Rossana contou ainda que há relatos de que o cachorro que atacou Marley já teria sido visto solto outras vezes pelas ruas do bairro. Ela acrescentou que ainda não procurou o tutor do animal.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. Para que a apuração seja preservada, nenhum outro detalhe do caso será repassado.