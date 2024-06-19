Após 6 meses, Contorno do Mestre Álvaro registra primeiro acidente com morte

A colisão do caminhão-baú com o animal ocorreu na madrugada desta quarta-feira (19) Crédito: Leitor | A Gazeta

Ainda conforme a PRF, o acidente aconteceu após um caminhão-baú atropelar um boi. Logo depois o veículo tombou na pista e um dos ocupantes acabou perdendo a vida.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 04h35. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Histórico

Com um orçamento em R$ 456 milhões, a rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros. O Contorno do Mestre Álvaro tem início no km 249 e termina no km 275 da BR 101.

A obra foi inaugurada em 15 de dezembro, com o sentido norte (em direção a Ibiraçu, João Neiva, Linhares e outras cidades da região, por exemplo) liberado aos motoristas no dia seguinte. A liberação do sentido sul — ligando a Serra ao Contorno de Vitória — ocorreu no dia 23 daquele mês.

Quatro dias após ser totalmente liberado para passagem de veículos, motoristas já apontavam problemas na via . Mais especificamente, as reclamações de quem passa no local são de que, nos acessos, a sinalização das placas é ruim ou inexistente, além da ausência de iluminação no trecho novo da BR 101.

Um mês após a inauguração da rodovia, partes do trecho continuavam com sinalização provisória , segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em março deste ano, a região foi alvo de reclamações de motoristas que precisam usar a via. Eles relataram que, mesmo sem radares instalados, existem placas de fiscalização eletrônica que obrigavam os condutores a reduzirem a velocidade para 40 km/h no trecho. Além disso, não havia nenhuma outra sinalização prévia.