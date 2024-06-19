Após 6 meses, Contorno do Mestre Álvaro registra primeiro acidente com morte

Um homem de 45 anos morreu em um acidente no km 10,5 do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, na madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esta é a primeira morte na rodovia, inaugurada em dezembro de 2023.
Ainda conforme a PRF, o acidente aconteceu após um caminhão-baú atropelar um boi. Logo depois o veículo tombou na pista e um dos ocupantes acabou perdendo a vida.
A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 04h35. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
Histórico
As obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, foram iniciadas em maio de 2019 e teve que superar desafios da engenharia impostos pela formação do solo no local, quase todo alagadiço como um manguezal.
Com um orçamento em R$ 456 milhões, a rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros. O Contorno do Mestre Álvaro tem início no km 249 e termina no km 275 da BR 101.
A obra foi inaugurada em 15 de dezembro, com o sentido norte (em direção a Ibiraçu, João Neiva, Linhares e outras cidades da região, por exemplo) liberado aos motoristas no dia seguinte. A liberação do sentido sul — ligando a Serra ao Contorno de Vitória — ocorreu no dia 23 daquele mês.
Quatro dias após ser totalmente liberado para passagem de veículos, motoristas já apontavam problemas na via. Mais especificamente, as reclamações de quem passa no local são de que, nos acessos, a sinalização das placas é ruim ou inexistente, além da ausência de iluminação no trecho novo da BR 101.
Um mês após a inauguração da rodovia, partes do trecho continuavam com sinalização provisória, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em março deste ano, a região foi alvo de reclamações de motoristas que precisam usar a via. Eles relataram que, mesmo sem radares instalados, existem placas de fiscalização eletrônica que obrigavam os condutores a reduzirem a velocidade para 40 km/h no trecho. Além disso, não havia nenhuma outra sinalização prévia.
Outro problema que a equipe da TV Gazeta constatou na época, foi a falta de iluminação no Contorno do Mestre Álvaro. A rodovia até tem postes instalados, mas faltavam as lâmpadas.