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Um mês após inauguração

Contorno do Mestre Álvaro: trechos ainda têm sinalização provisória

A obra foi inaugurada em 15 de dezembro, mas liberação integral da via só ocorreu no dia 23. Apesar da entrega, alguns ajustes ainda são necessários, segundo o Dnit
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 jan 2024 às 14:08

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 14:08

Retorno no Contorno do Mestre Alvaro, na Serra
Retorno no Contorno do Mestre Alvaro, na Serra Crédito: Fernando Estevão
Um mês após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. partes do trecho continuam com sinalização provisória, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A obra foi inaugurada em 15 de dezembro, com o sentido Norte (em direção a Ibiraçu, João Neiva, Linhares e outras cidades da região, por exemplo) liberado aos motoristas no dia seguinte. A liberação do sentido Sul — ligando a Serra ao Contorno de Vitória — ocorreu no dia 23 daquele mês. Apesar da entrega, alguns ajustes ainda são necessários.

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“Alguns locais encontram-se com sinalização provisória, inclusive com Painéis de Mensagem Variável (PMVs), que estão instalados nas proximidades dos acessos, indicando o caminho a seguir”, explicou o Dnit, destacando que a situação é provisória, até a instalação da sinalização vertical definitiva, com a indicação dos movimentos.
No sentido Sul-Norte, a sinalização vertical já está implantada, mas o PMV será mantido até que ocorra a adaptação dos usuários locais e frequentes do trecho. Já no sentido norte-sul, a sinalização vertical está em processo de implantação e a previsão é de que o painel seja mantido.
“O Dnit segue monitorando os movimentos dos acessos, validando as hipóteses do projeto de sinalização e fazendo as adequações necessárias, a fim de garantir maior segurança e conforto aos usuários”, ressaltou o órgão.
Com a liberação total da via, a expectativa era de que mais de 15 mil veículos passassem pelo contorno diariamente. O Dnit não informou se o número se concretizou, mas destacou que “o tráfego no novo segmento vem aumentando gradativamente, na medida em que os condutores mudam o seu comportamento e passam a conhecer e utilizar o novo percurso”.
O órgão também pontuou que, com a liberação do tráfego, percebeu-se uma redução dos congestionamentos na travessia urbana do município.
O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra, por sua vez, informou que, “neste período de férias, é comum observar uma fluidez maior na via em virtude da redução da passagem de veículos. Por esse motivo, o DOT só conseguirá um dado mais real do efeito do Contorno do Mestre Álvaro após as férias escolares.”

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