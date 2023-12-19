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Contorno do Mestre Álvaro só deve virar BR 101 em julho, diz Dnit

Superintendente do Dnit diz que, apesar de aberto ao tráfego de veículos, rodovia ainda tem ajustes que devem ser finalizados somente no próximo ano

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 12:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2023 às 12:16
Abertura do trecho do Contorno do Mestre Álvaro
Contorno do Mestre Álvaro é aberto parcialmente na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Aberto parcialmente nesta segunda-feira (18), o Contorno do Mestre Álvaro só deve ser incorporado à BR 101 em julho de 2024. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado, Romeu Scheibe, disse que a nova rodovia ainda tem ajustes a serem finalizados. Ainda não se sabe se a Eco101 vai administrar a via, uma vez que a empresa entregou a concessão e uma definição sobre a continuação do contrato só deve sair em março do próximo ano. 
"A operação é do Dnit. Só vamos sair desse trecho por volta de junho ou julho do ano que vem, porque a obra continua. Existe uma série de atividades que não tem afetação direta com a pista de rolamento, o que não faria sentido a gente segurar a abertura do tráfego até que o conjunto de serviço tivesse pronto, mas a gente continua trabalhando. Tem uma série de serviços associados à questão ambiental, revegetação de áreas que serviram de material de empréstimo, retirada de caminhos de serviço", explica Romeu Scheibe. 
"É um conjunto de serviços que continuarão sendo executados pela construtora. O prazo dessa atividade vai aproximadamente até março do ano que vem e a ideia é que de março a julho a gente faça o termo de recebimento definitivo da obra, é o rescaldo final onde apontamos toda e qualquer questão que precisa ser corrigida, para ser corrigida em julho e, então concluida a obra, a gente sai do trecho", contextualiza.
Em julho de 2022, a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, devolveu a concessão da rodovia. Como noticiado pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta, uma proposta de renegociação do contrato foi enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU) e a expectativa é que uma decisão saia até março de 2024
Contorno do Mestre Álvaro só deve virar BR 101 em julho, diz Dnit

Municipalização e entrega da BR 101 para a Serra

Em relação ao trecho da BR 101 entre Alphaville e Belvedere, que deve ser municipalizado, o superintendente diz que, primeiro, a Eco101 precisa encaminhar o trecho para o Dnit (governo federal), que por sua vez, passa para a administração para o município.
"O trecho está concedido à iniciativa privada, então a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) faz uma série de exigências para que isso aconteça. E hoje nós estamos cumprindo, com o apoio da prefeitura, todos os ritos que a ANNT impõe para que esse trecho retorne para o Dnit. Quando esse trecho retornar para a operação do Dnit, nós faremos o termo de cessão para o município da Serra.  Isso já está acordado, sendo tratada toda a questão burocrática que envolve a situação", afirma.
 O superintendente ressalta que para o governo federal receber o trecho novamente, é necessário que o asfalto esteja nas mesmas condições do ano em que a concessionária assumiu a administração da via. 
"Não existe uma data fechada, porque são muitos requisitos, nós precisamos fazer o inventário, isso já tá feito, mas nós precisamos, sobretudo, avaliar o pavimento da rodovia, a estrutura do pavimento da rodovia se ela está minimamente igual à condição de 2013, quando a Eco101 assumiu o trecho", pontua.
"Esses ensaios técnicos estão em cursos. Eles iniciarão logo em breve e, de posse desse resultado, muito provavelmente a Eco ainda vai ter que fazer algum tipo de intervenção na pista para poder entregar minimamente aquilo que ela recebendo em 2013, quando isso acontecer o Dnit recebe  e transfere a operação para o município, o que não impede", finaliza.
Em nota, a Eco101 informa que o Contorno do Mestre Álvaro continuará sendo administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) até que seja feita a transferência para a concessionária. "A concessionária esclarece que permanece operando o trecho urbano de Serra até que seja realizada a municipalização da via. Desta forma, continuará mantendo todos os serviços de atendimento ao usuário, incluindo manutenção, socorro médico, mecânico e pesagem de veículos", destaca no texto.
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