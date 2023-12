Contorno do Mestre Álvaro só deve virar BR 101 em julho, diz Dnit

Superintendente do Dnit diz que, apesar de aberto ao tráfego de veículos, rodovia ainda tem ajustes que devem ser finalizados somente no próximo ano

Aberto parcialmente nesta segunda-feira (18), o Contorno do Mestre Álvaro só deve ser incorporado à BR 101 em julho de 2024. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado, Romeu Scheibe, disse que a nova rodovia ainda tem ajustes a serem finalizados. Ainda não se sabe se a Eco101 vai administrar a via, uma vez que a empresa entregou a concessão e uma definição sobre a continuação do contrato só deve sair em março do próximo ano.