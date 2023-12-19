Contorno do Mestre Álvaro é aberto parcialmente na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Aberto parcialmente nesta segunda-feira (18), o Contorno do Mestre Álvaro só deve ser incorporado à BR 101 em julho de 2024. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado, Romeu Scheibe, disse que a nova rodovia ainda tem ajustes a serem finalizados . Ainda não se sabe se a Eco101 vai administrar a via, uma vez que a empresa entregou a concessão e uma definição sobre a continuação do contrato só deve sair em março do próximo ano.

"A operação é do Dnit. Só vamos sair desse trecho por volta de junho ou julho do ano que vem, porque a obra continua. Existe uma série de atividades que não tem afetação direta com a pista de rolamento, o que não faria sentido a gente segurar a abertura do tráfego até que o conjunto de serviço tivesse pronto, mas a gente continua trabalhando. Tem uma série de serviços associados à questão ambiental, revegetação de áreas que serviram de material de empréstimo, retirada de caminhos de serviço", explica Romeu Scheibe.

"É um conjunto de serviços que continuarão sendo executados pela construtora. O prazo dessa atividade vai aproximadamente até março do ano que vem e a ideia é que de março a julho a gente faça o termo de recebimento definitivo da obra, é o rescaldo final onde apontamos toda e qualquer questão que precisa ser corrigida, para ser corrigida em julho e, então concluida a obra, a gente sai do trecho", contextualiza.

Your browser does not support the audio element. Contorno do Mestre Álvaro só deve virar BR 101 em julho, diz Dnit

Municipalização e entrega da BR 101 para a Serra

Em relação ao trecho da BR 101 entre Alphaville e Belvedere, que deve ser municipalizado, o superintendente diz que, primeiro, a Eco101 precisa encaminhar o trecho para o Dnit (governo federal), que por sua vez, passa para a administração para o município.

"O trecho está concedido à iniciativa privada, então a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) faz uma série de exigências para que isso aconteça. E hoje nós estamos cumprindo, com o apoio da prefeitura, todos os ritos que a ANNT impõe para que esse trecho retorne para o Dnit. Quando esse trecho retornar para a operação do Dnit, nós faremos o termo de cessão para o município da Serra. Isso já está acordado, sendo tratada toda a questão burocrática que envolve a situação", afirma.

O superintendente ressalta que para o governo federal receber o trecho novamente, é necessário que o asfalto esteja nas mesmas condições do ano em que a concessionária assumiu a administração da via.

"Não existe uma data fechada, porque são muitos requisitos, nós precisamos fazer o inventário, isso já tá feito, mas nós precisamos, sobretudo, avaliar o pavimento da rodovia, a estrutura do pavimento da rodovia se ela está minimamente igual à condição de 2013, quando a Eco101 assumiu o trecho", pontua.

"Esses ensaios técnicos estão em cursos. Eles iniciarão logo em breve e, de posse desse resultado, muito provavelmente a Eco ainda vai ter que fazer algum tipo de intervenção na pista para poder entregar minimamente aquilo que ela recebendo em 2013, quando isso acontecer o Dnit recebe e transfere a operação para o município, o que não impede", finaliza.