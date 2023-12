Precisa melhorar

Falta de sinalização confunde motoristas no acesso ao Contorno do Mestre Álvaro

O acesso ao trecho foi totalmente liberado no último dia 23 de dezembro, mas a precariedade na sinalização horizontal e vertical tem gerado confusão em quem trafega na nova via

A falta de sinalização na chegada ao Contorno do Mestre Álvaro para quem vem do Norte do ES tem confundindo motoristas . (Fernando Estevão)

Mikaella Mozer Repórter

Quatro dias após o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, ser totalmente liberado para passagem de veículos, motoristas já apontam problemas na via. Mais especificamente, as reclamações de quem passa no local são de que, nos acessos, a sinalização das placas é ruim ou inexistente, além da ausência de iluminação no trecho novo da BR 101.

A nova via, que faz parte da rodovia federal, foi inaugurada por completa no dia 23 de dezembro. A mesma foi construída para retirar o trânsito de veículos pesados no Centro da Serra, além de ser uma rota alternativa para quem pega a BR 101.

Segundo os condutores, apesar desses pontos positivos como a qualidade do pavimento e a duplicação em todo o trecho, a falta de avisos sobre qual pista seguir tem feito com que motoristas acidentalmente entrem no Contorno.

Uma das "vítimas" da falta de sinalização foi o engenheiro de produção, Danilo Cuzzuol, que vinha de Aracruz, no Norte do Estado, em direção a Vitória, na noite de Natal (25), quando acabou entrando sem querer (e perceber) no trecho inaugurado recentemente.

Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, ele contou que dirigia na faixa do meio achando que seguiria reto (pista antiga da BR 101 em direção à Serra Sede. “Eles disseram que tem placa, mas não vi. Acabei entrando no Contorno, a pista é boa, mas só sai em Carapina. Também estava confuso porque está sem placa e é escuro”, reclamou.

A confusão no trânsito nos pontos de acesso no Contorno afetou também o autônomo Aderildo Assis, que vinha de Linhares e pegou, sem querer, o caminho errado. Ele não encontrou nenhuma sinalização de como prosseguir na pista e acabou entrando na nova rodovia com quase de 20 quilômetros de extensão.

Não tem identificação nenhuma na entrada e aí não teve jeito Aderildo Assis • Autônomo

Tem retorno?

Outra reclamação foi a ausência de um retorno para quem entra sem querer no Contorno. O engenheiro de produção que informou à reportagem da TV Gazeta não ter encontrado uma saída para evitar ir até a outra ponta da via.

Outra reclamação dos condutores no trecho tem relação com os retornos para voltar ao trecho antigo da 101 na Serra. (Fernando Estevão)

Apesar da reclamação do motorista, existe uma rotatória cerca de seis quilômetros após o acesso para quem segue em direção a Vitória para retornar ao percurso antigo da BR 101. Porém, segundo apuração no local reportagem da TV Gazeta, as placas de sinalização não com boa visualização.

Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que a sinalização atual é provisória e vai ficar até que placas definitivas sejam instaladas, o que não tem prazo estipulado para ocorrer.

Já para quem vai da Grande Vitória para o Norte do Estado, a sinalização já está completa, salienta o órgão federal. O Dnit ainda destacou que vai monitorar a via para fazer as modificações necessárias caso identifique falhas.

