Cães vítimas de maus-tratos em abrigo de Viana serão colocados para adoção

A presença das equipes ocorreu na manhã de quinta-feira (4) e identificou que o número de cachorros no local é maior do que o verificado inicialmente, quando o local foi vistoriado junto à Polícia Militar na quarta-feira (3), após denúncias. Antes eram 145, e passou para 192.

Todos já foram levados do espaço ilegal pela Sociedade Protetora dos Animais e a CPI, conforme a prefeitura. Do total, 180 já se encontram em abrigos nas cidades de Vitória e Vila Velha. Devido ao estado de saúde, doze estão em tratamento intensivo. Os pets serão colocados à disposição de quem quiser adotar depois de castrados e microchipados.

Entre as raças encontradas estão: shih-tzu, chihuahua, yorkshire, buldogue e spitz. As condições no local eram tão precárias que os bichanos apresentavam, conforme a Polícia Militar, otite, lesão na pele, úlcera no olho, sujos, pelagem excessiva e não tinham carteira de vacinação.

Encontrados após denúncia

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a ação de quarta-feira (3) ocorreu após uma denúncia de maus-tratos em um sítio na localidade de São Paulo de Cima, na Estrada para Biriricas, zona rural de Viana. Além da equipe da PM, foram ao local fiscais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Viana, uma médica veterinária e uma estagiária.

No sítio havia dois homens. Os agentes entraram na propriedade e encontraram os mais de 140 animais em condições notórias de maus-tratos: eles estavam com lesões não tratadas e contaminados por parasitas. Também havia armazenamento inadequado de seringa e medicamentos injetáveis no espaço. Um dos responsáveis disse que os cães não recebiam acompanhamento veterinário.

Além disso, ainda havia um papagaio de espécie ameaçada de extinção em cativeiro. Um dos homens, de 38 anos, foi levado para a delegacia.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Viana respondeu que "a operação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura deu apoio, e não foi acompanhada de profissionais que fizessem imagens. Houve embargo e autuação do canil. Um sócio foi detido e outro sócio ficou responsável por regularizar o local e providenciar cuidados veterinários aos animais. Mais informações podem ser obtidas com a PM Ambiental".

A administração municipal ainda afirmou que o canil era clandestino e não tinha autorização para funcionar: "Um dos sócios se responsabilizou em adequar o local e dar atendimento necessário aos animais. Se não houver este cuidado, providências serão tomadas para recolhimento e destinação dos animais. Uma nova fiscalização no local será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Polícia Ambiental".

Questionada sobre o homem que foi levado à delegacia, a Polícia Civil afirmou que ele foi "autuado em flagrante por maus tratos a animais domésticos" e também pelo crime de manter em cativeiro uma espécie da fauna silvestre sem autorização. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O outro lado

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi até o espaço na manhã desta quarta-feira (4). Ela conversou com Reinaldo dos Santos Ferreira, garçom e um dos donos do local. Ele afirmou que os animais não estavam sendo maltratados, e que alguns teriam desenvolvido alergia devido ao frio.

"Realmente alguns da raça shih-tzu, por ser mais sensível, desenvolveram sim e nós estamos tratando" Reinaldo dos Santos Ferreira - Dono do espaço

Reinaldo ainda disse que o espaço é adequado e que nenhum cão estava com feridas no corpo. Ele também afirmou que não vende os cachorros, e que os medicamentos dos animais estão em dia. "Tem 20 dias que estou devendo a casa de ração porque comprei antiparasitário para todos eles, a gente bate veneno na grama para combater pulga", declarou.