CPI dos Maus-Tratos aciona polícia para investigar agressão a cachorro em Muqui

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um cachorro sendo agredido com chicote em Muqui , no Sul do Estado. Por meio de nota, a CPI dos Maus-Tratos Contra Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) informou que já acionou a Polícia Civil, por meio de um delegado local, para que o caso seja investigado.

Nas imagens, que começaram a circular nesta quarta-feira (3), é possível ver um homem partindo para cima de um cachorro no quintal de uma casa. Ele arrasta o cão pela coleira, prende e depois espanca o animal com um chicote.

Segundo informações coletadas pela CPI, o autor das agressões aluga casas, e o crime, que teria sido cometido no dia 28 de março, foi no quintal de uma das residências. “O suspeito ficou irritado porque o cachorro foi atrás de um frango que fugiu do criadouro dele, e partiu para cima do cão. O inquilino dele, que é dono do cachorro, não estava em casa na hora em que tudo aconteceu”, informou a comissão. Ainda conforme informações da CPI, além do acionamento da Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela comissão.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Polícia Civil disse que da quarta-feira (3), ao tomar conhecimento do vídeo dos fatos, a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Muqui iniciou diligências para identificar e prender o suspeito de agredir o cachorro.