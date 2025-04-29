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Previsão do tempo

Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que avisos vão até as 10h de quarta-feira (30)

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 10:08

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 abr 2025 às 10:08
Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas
Nas cidades marcadas em amarelo no mapa, o risco de estragos causados pela chuva é menor Crédito: Inmet
Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta terça-feira (29), válidos até as 10h de quarta-feira (30). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso mais preocupante é para cinco cidades do extremo Norte capixaba, enquanto outros 40 municípios estão com risco menor, mas os moradores ainda devem ficar atentos.
O primeiro alerta é o laranja, o segundo na escala de perigo usada pelo Inmet. No Espírito Santo, cinco cidades receberam esse aviso. Nelas, pode chover até 100 mm por dia, com ventos que devem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os locais são:
  1. Conceição da Barra
  2. Montanha
  3. Mucurici
  4. Pedro Canário
  5.  Pinheiros

Alerta amarelo

O segundo alerta é o amarelo, o mais brando na escala de perigo do Inmet. Nas cidades cobertas por esse aviso, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira a lista de municípios:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Fundão
  12. Governador Lindenberg
  13. Ibiraçu
  14. Itaguaçu
  15. Itarana
  16. Jaguaré
  17. João Neiva
  18. Laranja da Terra
  19. Linhares
  20. Mantenópolis
  21. Marilândia
  22. Montanha
  23. Mucurici
  24. Nova Venécia
  25. Pancas
  26. Pedro Canário
  27. Pinheiros
  28. Ponto Belo
  29. Rio Bananal
  30. Santa Leopoldina
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Santa Teresa
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Mateus
  36. São Roque do Canaã
  37. Serra
  38. Sooretama
  39. Vila Pavão
  40. Vila Valério

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