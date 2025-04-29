Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

O primeiro alerta é o laranja, o segundo na escala de perigo usada pelo Inmet. No Espírito Santo, cinco cidades receberam esse aviso. Nelas, pode chover até 100 mm por dia, com ventos que devem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os locais são:

O segundo alerta é o amarelo, o mais brando na escala de perigo do Inmet. Nas cidades cobertas por esse aviso, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira a lista de municípios: