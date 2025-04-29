Cidades do ES recebem dois alertas de chuvas intensas; veja lista

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta terça-feira (29), válidos até as 10h de quarta-feira (30). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso mais preocupante é para cinco cidades do extremo Norte capixaba, enquanto outros 40 municípios estão com risco menor, mas os moradores ainda devem ficar atentos.
O primeiro alerta é o laranja, o segundo na escala de perigo usada pelo Inmet. No Espírito Santo, cinco cidades receberam esse aviso. Nelas, pode chover até 100 mm por dia, com ventos que devem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os locais são:
- Conceição da Barra
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
Alerta amarelo
O segundo alerta é o amarelo, o mais brando na escala de perigo do Inmet. Nas cidades cobertas por esse aviso, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira a lista de municípios:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério