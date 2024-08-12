Acidente entre moto e caminhonete mata duas pessoas na BR 262 em Ibatiba

As causas da batida não foram informadas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h, nas proximidades do km 160. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas os ocupantes da moto já estavam sem vida. O motorista da caminhonete, uma Toyota Hilux, não se feriu.