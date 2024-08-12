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Com 13 ocupantes

No meio de mata, outro balão faz pouso emergencial na Região Serrana do ES

Ocorrência foi registrada na manhã de domingo (11), em Alfredo Chaves; passageiros e piloto ficaram bem, mas uma idosa foi resgatada de maca pelos Bombeiros por não conseguir seguir pela trilha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 ago 2024 às 10:26

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 10:26

No meio de mata, outro balão faz pouso emergencial na Região Serrana do ES
No meio de mata, outro balão faz pouso emergencial na Região Serrana do ES Crédito: Corpo de Bombeiros
Após o pouso emergencial de um balão às margens da BR 262 em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, outro balão fez um pouso forçado em outra cidade das redondezas e uma equipe do Corpo de Bombeiros atuou no resgate, no domingo (11). A segunda ocorrência foi registrada em uma área de mata, de difícil acesso, no distrito de Alto Redentor, em Alfredo Chaves.
Os Bombeiros informaram, em nota, que o balão que realizou o pouso emergencial na área de mata de Alfredo Chaves estava com 13 ocupantes. As pessoas precisaram de ajuda para sair do local e, segundo a corporação, ninguém se feriu, mas uma idosa precisou ser transportada de maca por ter dificuldades de andar na trilha.
Ainda conforme os Bombeiros, o dono da empresa de balonismo indicou o melhor acesso até o ponto onde estava o balão. Populares e um dos donos da empresa abriram uma trilha pela mata, chegando até o local da aterrissagem e iniciando a descida. Os militares encontraram o grupo no caminho e auxiliaram o restante do percurso.
Procurado por A Gazeta, André Leibel, sócio da empresa Voe Pedra Azul, responsável pelo voo, informou que a decolagem foi às 7h43. Ele contou que o piloto fez um pouso numa capoeira dentro da propriedade particular, mas o local, por ser topo de morro, não havia acesso de carro, apenas de motos. Segundo ele, em 20 minutos a equipe de apoio da empresa, composta por seis pessoas, chegou ao ponto para realizar o transporte dos passageiros de volta para base em Pedra Azul.
Ele explicou ainda que a idosa de 75 anos que estava no voo sofre de artrose e estava com o joelho operado, motivo pelo qual foi solicitado o apoio dos Bombeiros, por conta do declive acentuado. Todos os passageiros e o piloto ficaram bem, segundo a empresa.

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