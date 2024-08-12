No meio de mata, outro balão faz pouso emergencial na Região Serrana do ES Crédito: Corpo de Bombeiros

Os Bombeiros informaram, em nota, que o balão que realizou o pouso emergencial na área de mata de Alfredo Chaves estava com 13 ocupantes. As pessoas precisaram de ajuda para sair do local e, segundo a corporação, ninguém se feriu, mas uma idosa precisou ser transportada de maca por ter dificuldades de andar na trilha.

Ainda conforme os Bombeiros, o dono da empresa de balonismo indicou o melhor acesso até o ponto onde estava o balão. Populares e um dos donos da empresa abriram uma trilha pela mata, chegando até o local da aterrissagem e iniciando a descida. Os militares encontraram o grupo no caminho e auxiliaram o restante do percurso.

Procurado por A Gazeta, André Leibel, sócio da empresa Voe Pedra Azul, responsável pelo voo, informou que a decolagem foi às 7h43. Ele contou que o piloto fez um pouso numa capoeira dentro da propriedade particular, mas o local, por ser topo de morro, não havia acesso de carro, apenas de motos. Segundo ele, em 20 minutos a equipe de apoio da empresa, composta por seis pessoas, chegou ao ponto para realizar o transporte dos passageiros de volta para base em Pedra Azul.