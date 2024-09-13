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À luz do dia

Tiros matam jovem e deixam 2 feridos em frente a barbearia em Itapemirim

Miqueias Rufino da Silva, de 25 anos, morreu no local, e dois rapazes, de 18 e 20 anos, foram levados para um hospital; PM diz que crime pode estar relacionado com o tráfico
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

13 set 2024 às 16:00

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 16:00

A vítima estava em frente à barbearia, cuja porta preta aparece fechada na imagem. Os tiros atingiram a vidraça da loja ao lado
A vítima estava em frente à barbearia, cuja porta preta aparece fechada na imagem. Os tiros atingiram a vidraça da loja ao lado Crédito: Matheus Passos
Um jovem de 25 anos foi assassinado e outros dois rapazes ficaram feridos e foram socorridos após um ataque a tiros no início da tarde desta sexta-feira (13), em frente a uma barbearia no distrito de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, Miqueias Rufino da Silva, que morreu no local, seria o alvo dos atiradores – eles estavam encapuzados e em uma moto cinza. As vítimas baleadas que sobreviveram, de 18 e 20 anos, foram atingidas por disparos na parte inferior do corpo e levadas para o Hospital Menino Jesus, no município.
Testemunhas informaram à Polícia Militar que Miqueias estava do lado de fora da barbearia, aguardando sua vez para ser atendido no estabelecimento, quando os tiros foram ouvidos. Um dos suspeitos desceu da moto e efetuou os disparos, enquanto o comparsa permaneceu no veículo. Ambos usavam capacetes e estavam encapuzados. Os suspeitos fugiram após o crime.
Crime ocorreu em frente a barbearia; local foi isolado para perícia
Crime ocorreu em frente a barbearia; local foi isolado para perícia Crédito: Matheus Passos
O sargento Rangel, da PM, afirmou que o crime assustou os moradores da região. “Ao chegar ao local, identificamos as vítimas: uma morreu, o Miqueias, e as outras duas não corriam risco de vida. Em seguida, o local do crime foi isolado. Testemunhas nos contaram que ouviram um barulho, inicialmente achando que eram fogos, mas logo perceberam que eram tiros. As testemunhas viram dois indivíduos em uma moto, usando capuz e capacete. Trata-se de uma aparente execução, cujo alvo era o rapaz que morreu, e o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas”, disse. 
A Polícia Militar realizou buscas na região para localizar os suspeitos. Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, Miqueias Rufino da Silva, de 25 anos, era conhecido na comunidade de Itaoca.
A Polícia Científica informou que o corpo de Miqueias foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. A Polícia Civil comunicou apenas que a ocorrência está em andamento.
Tiros matam jovem e deixam 2 feridos em frente a barbearia em Itapemirim

Correção

13/09/2024 - 5:54
A primeira versão desta matéria trazia uma foto que, segundo policiais que atenderam a ocorrência informaram à reportagem, seria do jovem morto no ataque a tiros. No entanto, os agentes corrigiram que não se tratava da vítima. A imagem foi removida.

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