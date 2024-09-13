Tiros matam jovem e deixam 2 feridos em frente a barbearia em Itapemirim

O sargento Rangel, da PM, afirmou que o crime assustou os moradores da região. “Ao chegar ao local, identificamos as vítimas: uma morreu, o Miqueias, e as outras duas não corriam risco de vida. Em seguida, o local do crime foi isolado. Testemunhas nos contaram que ouviram um barulho, inicialmente achando que eram fogos, mas logo perceberam que eram tiros. As testemunhas viram dois indivíduos em uma moto, usando capuz e capacete. Trata-se de uma aparente execução, cujo alvo era o rapaz que morreu, e o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas”, disse.