Rixa antiga entre mulheres motivou assassinato de agricultor em Fundão

Jorge foi assassinado enquanto estava em um bar no bairro Piranema, no último domingo (8). Testemunhas contaram que o atirador chegou e disparou sem falar nada; em seguida, fugiu. Segundo a Polícia Civil , o suspeito, que não teve o nome divulgado, tem 59 anos e já tinha tido desentendimentos com a vítima no passado.

"Há quatro anos, a esposa da vítima teria agredido a esposa do autor, e a animosidade entre as famílias continuou desde então. Essa rixa entre as esposas vinha se alimentando até que o autor surpreendeu a vítima com dois disparos de arma na região do peito, utilizando uma arma calibre 22”, explicou o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão.

Jorge de Jesus Pereira, conhecido como Jorge Baiano, assassinado em Fundão Crédito: Divulgação TSE

Escondido em mata

Após o crime, o suspeito ficou escondido em uma mata por três dias e depois retornou para a casa do filho, na cidade. Foi lá que ele acabou preso. Segundo a Polícia Civil, o homem não reagiu à prisão e demonstrou arrependimento, colaborando com as investigações. Ele foi encaminhado ao presídio.

Sem motivação política

Jorge Baiano era filiado ao Podemos e inicialmente seria candidato a vereador pelo partido. Entretanto, por motivos pessoais, ele havia renunciado a candidatura. Isso fez levantar a hipótese de que o crime poderia ter alguma motivação política.