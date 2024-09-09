Agricultor que renunciou candidatura a vereador é morto a tiros em Fundão

O agricultor Jorge de Jesus Pereira, conhecido como Jorge Baiano, foi morto a tiros enquanto estava em um bar na localidade de Piranema, zona rural de Fundão, no último domingo (8). O homem, de 61 anos, era filiado ao partido Podemos e seria candidato a vereador este ano, mas renunciou por motivos pessoais.
De acordo com relato de testemunhas à Polícia Militar, um homem chegou ao estabelecimento e disparou contra Jorge, que estava sentado em uma cadeira do bar. Não houve qualquer discussão entre os dois. Depois do crime, o suspeito fugiu. Os militares chegaram a fazer buscas pelo atirador, mas sem sucesso.
Em nota, a executiva Estadual do Podemos Espírito Santo disse que "lamenta profundamente o assassinato de Jorge de Jesus Pereira. A vítima era filiada ao Podemos e inicialmente seria candidato a vereador pelo Partido. Entretanto, por motivos pessoais, ele havia renunciado a candidatura. A executiva Estadual se solidariza com a família e amigos e está em diálogo com as autoridades que investigam o crime, cobrando uma rápida solução".
Já a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".