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Crime em bar

Agricultor que renunciou candidatura a vereador é morto a tiros em Fundão

Jorge de Jesus Pereira, de 61 anos, estava sentado em uma cadeira em um bar quando foi surpreendido pelo criminoso, no último domingo (8)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 set 2024 às 11:58

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:58

Jorge de Jesus Pereira, conhecido como Jorge Baiano, assassinado em Fundão
Jorge de Jesus Pereira, conhecido como Jorge Baiano, assassinado em Fundão Crédito: Divulgação TSE
O agricultor Jorge de Jesus Pereira, conhecido como Jorge Baiano, foi morto a tiros enquanto estava em um bar na localidade de Piranema, zona rural de Fundão, no último domingo (8). O homem, de 61 anos, era filiado ao partido Podemos e seria candidato a vereador este ano, mas renunciou por motivos pessoais. 
De acordo com relato de testemunhas à Polícia Militar, um homem chegou ao estabelecimento e disparou contra Jorge, que estava sentado em uma cadeira do bar. Não houve qualquer discussão entre os dois. Depois do crime, o suspeito fugiu. Os militares chegaram a fazer buscas pelo atirador, mas sem sucesso.
Em nota, a executiva Estadual do Podemos Espírito Santo disse que "lamenta profundamente o assassinato de Jorge de Jesus Pereira. A vítima era filiada ao Podemos e inicialmente seria candidato a vereador pelo Partido. Entretanto, por motivos pessoais, ele havia renunciado a candidatura. A executiva Estadual se solidariza com a família e amigos e está em diálogo com as autoridades que investigam o crime, cobrando uma rápida solução".
Já a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".

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