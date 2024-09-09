Agricultor que renunciou candidatura a vereador é morto a tiros em Fundão

Em nota, a executiva Estadual do Podemos Espírito Santo disse que "lamenta profundamente o assassinato de Jorge de Jesus Pereira. A vítima era filiada ao Podemos e inicialmente seria candidato a vereador pelo Partido. Entretanto, por motivos pessoais, ele havia renunciado a candidatura. A executiva Estadual se solidariza com a família e amigos e está em diálogo com as autoridades que investigam o crime, cobrando uma rápida solução".