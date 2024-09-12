Assassinato em Fundão não foi crime político, conclui polícia

Um homem de 59 anos, suspeito de matar o agricultor que renunciou a candidatura a vereador em Fundão, Jorge de Jesus Pereira, foi preso nesta quinta-feira (12). O crime ocorreu na tarde do último domingo (8), em Piranema, na zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, o assassinato não teve motivação política.
Jorge de Jesus era filiado ao partido Podemos e seria candidato a vereador este ano, mas renunciou por motivos pessoais. Mais informações sobre a prisão serão divulgadas nesta sexta-feira (13), pela Polícia Civil.
De acordo com relato de testemunhas à Polícia Militar, um homem chegou ao estabelecimento e disparou contra Jorge, que estava sentado em uma cadeira do bar. Não houve qualquer discussão entre os dois. Depois do crime, o suspeito fugiu. Os militares chegaram a fazer buscas pelo atirador no dia do crime, mas sem sucesso.