Fogo em vegetação atinge entorno do Frade e da Freira no Sul do ES

As imagens chamaram a atenção de quem passou pela BR 101 e moradores do entorno. Os bombeiros informaram que foram acionados por volta de 1h para atender a ocorrência. A equipe foi ao local e identificou os focos, porém a área era de difícil acesso e a visibilidade ficou dificultada por conta da escuridão. Os militares realizaram o combate onde foi possível acessar.

Equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) seguem atuando no combate ao incêndio no entorno do monumento na manhã deste sábado (14), com apoio de brigadistas da Samarco e de voluntários da comunidade local. Segundo o Iema, o incêndio está controlado e confinado dentro de uma área específica. "As equipes estão trabalhando para apagar o fogo de tocos de madeira dentro dessa área e para reforçar os aceiros", comunicou o instituto.