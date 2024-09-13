Após demissão, homem tenta matar ex-patrões e é preso em Jerônimo Monteiro

A Polícia Militar informou que, quando os militares chegaram ao local, o suspeito se encontrava amarrado. Uma das vítimas, de 36 anos, contou que o suspeito é um ex-funcionário após deixar de fazer parte da empresa há 20 dias. Desde então, ele e seu irmão, de 34 anos, passaram a receber ameaças do indivíduo.

Na noite de quinta-feira, o suspeito surpreendeu os ex-patrões na saída da empresa com uma faca, tentado golpeá-los, porém, foi dominado, detido e imobilizado. O homem foi levado para a Delegacia de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região. O nome dele não foi divulgado.