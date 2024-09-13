Pastor suspeito de estuprar menina de 12 anos em Rondônia é preso no ES

Um pastor foi preso no bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). Segundo a Polícia Civil capixaba, o homem de 38 anos era procurado pela polícia do estado de Rondônia pelo crime de estupro de vulnerável, na cidade de Machadinho D'Oeste. Ele é investigado por abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, que frequentava a igreja evangélica onde o homem atuava.
De acordo com a PC, antes de fugir para Linhares, o suspeito teria se mudado para outra cidade de Rondônia, chamada Ariquemes. Ele foi surpreendido pelos policiais nesta sexta-feira, em uma casa onde estava morando no bairro São José. O homem não apresentou resistência à prisão. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra, na Grande Vitória, local onde ficam os criminosos que cometem crimes sexuais.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, esse é o 44º estuprador preso na região de Linhares no ano de 2024, que abrange também os municípios de Sooretama e Rio Bananal.