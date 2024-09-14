Mulher que atropelou e matou marido é absolvida em julgamento em Linhares

Rodrigo Bernabé Buffon foi atropelado e morto pela própria esposa, Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, no dia 27 de novembro de 2020, no bairro Movelar, em Linhares. Vanessa e o companheiro, ambos na época com 26 anos, estavam em um veículo e iniciaram uma discussão. Na ocasião, o homem saiu do carro, entregou a chave para a esposa e passou a caminhar na via para ir embora a pé. Porém, a mulher ligou o veículo, dirigiu em direção a ele e o atropelou, quando ele que estava de costas para o veículo.