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Bairro Soteco

Casal derruba mulher no chão, rouba bike e celular e é preso em Vila Velha

Suspeitos abordaram vítima quando ela estava chegando em casa, no bairro Soteco; casal acabou preso em outro bairro no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2024 às 12:22

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:22

Mulher tem celular e bicicletas roubadas em Vila Velha
Mulher tem celular e bicicletas roubadas em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
Uma mulher teve sua bolsa (onde estava um celular iPhone) e sua bicicleta roubadas e foi derrubada no chão por dois criminosos quando estava chegando em casa, no final da tarde de quinta-feira (12), no bairro Soteco, em Vila Velha. Os suspeitos do assalto, um casal, foi preso.
A vítima contou à reportagem da TV Gazeta que estava de bicicleta quando percebeu que estava sendo seguida. Ela diminuiu a velocidade para ver se os suspeitos iam passar direto por ela, o que não aconteceu.
Quando foi se aproximando de casa, ela encostou a bicicleta. Nesse momento, o casal anunciou o assalto. “Ele falou ‘perdeu, perdeu, me dá seu telefona’. Só que meu telefone estava na bolsa. Fui tirando a mochila e ele falou para a mulher: 'Pega a bicicleta dela, amor’, e deu um chute na minha bicicleta, aí eu caí”, contou a vítima ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.
Após pegarem a bicicleta e a mochila da vítima, os dois suspeitos fugiram.
O boletim de ocorrência da Polícia Militar descreve que uma equipe recebeu informações que o casal havia acabado de roubar uma mulher mediante violência e ambos estariam de bicicleta. Os policiais intensificaram as buscas próximo de onde estava dando a localização do aparelho.
O casal seguia pela Rodovia do Sol, sentido Barra do Jucu, no mesmo município. Próximo a uma escola municipal, na região, eles foram encontrados e abordados.
Com a mulher, identificada como Marcelly da Silva Pinto, foi encontrado o celular e a bolsa da vítima. Já o homem, identificado como Mario Lucio Mascarenhas Loyola, não foi localizado com nada ilícito.
Mário informou aos policiais que na semana anterior, levou um tiro na perna direita, mas não contou em qual circunstância.
A Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado e levados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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