Motorista de app é rendido e joga carro contra viatura para pedir ajuda na Serra

Motorista de aplicativo é rendido por criminosos e joga carro contra viatura para pedir socorro, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista de aplicativo foi feito refém por dois criminosos após aceitar uma corrida no município da Serra , na noite de quinta-feira (12). A vítima conseguiu jogar o carro contra uma viatura da Polícia Militar que passava pela BR 101 , altura de Campinho da Serra 1, e pedir socorro.

Conforme informações do boletim de ocorrência da PM, o motorista de aplicativo contou que, por volta das 19h, aceitou uma corrida do Terminal de Laranjeiras com destino a Porto Canoa. Segundo a vítima, ao parar o veículo no terminal, dois homens entraram no banco traseiro.

No momento que seguiam sentido Avenida Audifax Barcelos, os criminosos anunciaram o assalto e mandaram a vítima parar o carro. Um deles, identificado como Mateus de Laia Ferreira, de 20 anos, assumiu a direção do veículo e o outro, Evandro Ferreira Alves, de 41 anos, permaneceu no banco de trás encostando algo na costela do motorista.

Evandro pegou o celular do motorista e começou a pedir a senha para realizar Pix. Quando os três chegaram na BR 101, em Campinho da Serra 1, a vítima percebeu uma viatura da Polícia Militar seguindo no sentido Vitória

O motorista de aplicativo e Mateus, que conduzia o veículo, entraram em luta corporal. A vítima conseguiu pegar no volante, jogando seu carro contra a viatura, atingindo também outro veículo, modelo Tucson.

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Aos policiais, o motorista alegou que era a única alternativa de pedido de socorro.

Os suspeitos tentaram jogar fora uma faca, uma réplica de arma de fogo com carregador removível e o celular da vítima, além de R$ 140, mas acabaram detidos.

O motorista teve escoriações no braço. Um dos policiais teve um ferimento na testa e o outro sofreu fratura. Todos foram levados ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.

O suspeito que estava no banco de trás foi socorrido ao mesmo hospital após se queixar de dores. O outro foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Segundo o boletim de ocorrência, Evandro é fugitivo do sistema prisional.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco 101, que administra a via, a rodovia precisou ficar parcialmente interditada, sendo totalmente liberada às 22h18.