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BR 101

Motorista de app é rendido e joga carro contra viatura para pedir ajuda na Serra

A vítima foi rendida por dois homens que pediram uma corrida no Terminal de Laranjeiras; suspeitos foram autuados em flagrante por extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 set 2024 às 10:55

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 10:55

Motorista de aplicativo é rendido por criminosos e joga carro contra viatura para pedir socorro, na Serra
Motorista de aplicativo é rendido por criminosos e joga carro contra viatura para pedir socorro, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um motorista de aplicativo foi feito refém por dois criminosos após aceitar uma corrida no município da Serra, na noite de quinta-feira (12). A vítima conseguiu jogar o carro contra uma viatura da Polícia Militar que passava pela BR 101, altura de Campinho da Serra 1, e pedir socorro.
Conforme informações do boletim de ocorrência da PM, o motorista de aplicativo contou que, por volta das 19h, aceitou uma corrida do Terminal de Laranjeiras com destino a Porto Canoa. Segundo a vítima, ao parar o veículo no terminal, dois homens entraram no banco traseiro.
No momento que seguiam sentido Avenida Audifax Barcelos, os criminosos anunciaram o assalto e mandaram a vítima parar o carro. Um deles, identificado como Mateus de Laia Ferreira, de 20 anos, assumiu a direção do veículo e o outro, Evandro Ferreira Alves, de 41 anos, permaneceu no banco de trás encostando algo na costela do motorista.
Evandro pegou o celular do motorista e começou a pedir a senha para realizar Pix. Quando os três chegaram na BR 101, em Campinho da Serra 1, a vítima percebeu uma viatura da Polícia Militar seguindo no sentido Vitória.
O motorista de aplicativo e Mateus, que conduzia o veículo, entraram em luta corporal. A vítima conseguiu pegar no volante, jogando seu carro contra a viatura, atingindo também outro veículo, modelo Tucson.
Motorista de app é rendido e joga carro contra viatura para pedir ajuda na Serra
Aos policiais, o motorista alegou que era a única alternativa de pedido de socorro.
Os suspeitos tentaram jogar fora uma faca, uma réplica de arma de fogo com carregador removível e o celular da vítima, além de R$ 140, mas acabaram detidos.
O motorista teve escoriações no braço. Um dos policiais teve um ferimento na testa e o outro sofreu fratura. Todos foram levados ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.
O suspeito que estava no banco de trás foi socorrido ao mesmo hospital após se queixar de dores. O outro foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. Segundo o boletim de ocorrência, Evandro é fugitivo do sistema prisional.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco 101, que administra a via, a rodovia precisou ficar parcialmente interditada, sendo totalmente liberada às 22h18.
Polícia Civil disse que os suspeitos foram autuados em flagrante por extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima e levados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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