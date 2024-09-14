Disputa por imóvel teria motivado sobrinho a assassinar pastora em Cachoeiro

Marta Alves de Oliveira foi assassinada pelo próprio sobrinho dentro de igreja em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal

A Gazeta apurou que o velório da pastora começou às 15h deste sábado, e o sepultamento ocorreu por volta de 17h, no Cemitério do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.

O crime

Segundo a Polícia Militar, no local do crime, o irmão da pastora comentou que um sobrinho estava ao seu lado naquela noite, em frente à igreja, e disse que iria matar a tia. "O irmão da vítima disse que ficou assustado e entrou para a residência. Logo depois, ouviu dois disparos de arma de fogo e gritos", detalhou a corporação, em nota.

Testemunhas que estavam no local confirmaram que o autor dos disparos era o sobrinho da pastora. O suspeito foi localizado próximo ao local do crime, e, segundo a PM, ele resistiu à ordem de abordagem, por isso foi necessário o uso da força e spray de pimenta para contê-lo. Ao ser questionado, o indivíduo confessou o homicídio aos militares e disse que era ameaçado de morte pela pastora.

Guilherme Alves de Oliveira Lima, de 20 anos, foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), à disposição da Justiça.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passou pelo processo de necropsia e, posteriormente, foi liberado para os familiares. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito citado. O espaço segue aberto.