Disputa por imóvel teria motivado sobrinho a assassinar pastora em Cachoeiro

A Polícia Civil autuou por homicídio qualificado "por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima", o sobrinho suspeito de matar a tia pastora dentro de uma igreja na noite de sexta-feira (13), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Marta Alves de Oliveira, de 56 anos, foi assassinada com dois tiros na cabeça. Conforme apuração da TV Gazeta, o suspeito, Guilherme Alves de Oliveira Lima, de 20 anos, teria cometido o crime devido a uma disputa familiar pela posse de uma casa.
A Gazeta apurou que o velório da pastora começou às 15h deste sábado, e o sepultamento ocorreu por volta de 17h, no Cemitério do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.
O crime
Segundo a Polícia Militar, no local do crime, o irmão da pastora comentou que um sobrinho estava ao seu lado naquela noite, em frente à igreja, e disse que iria matar a tia. "O irmão da vítima disse que ficou assustado e entrou para a residência. Logo depois, ouviu dois disparos de arma de fogo e gritos", detalhou a corporação, em nota.
Testemunhas que estavam no local confirmaram que o autor dos disparos era o sobrinho da pastora. O suspeito foi localizado próximo ao local do crime, e, segundo a PM, ele resistiu à ordem de abordagem, por isso foi necessário o uso da força e spray de pimenta para contê-lo. Ao ser questionado, o indivíduo confessou o homicídio aos militares e disse que era ameaçado de morte pela pastora.
Guilherme Alves de Oliveira Lima, de 20 anos, foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), à disposição da Justiça.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passou pelo processo de necropsia e, posteriormente, foi liberado para os familiares. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito citado. O espaço segue aberto.
*Com colaboração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta