Policial penal de MG morre em acidente de moto no ES e tem arma furtada

Um policial penal de Minas Gerais morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e colidir com uma árvore na BR 482, na localidade de São Domingos, em Guaçuí, Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (13), e a vítima, identificada como Adilson Amaro Junior, de 39 anos, ainda teve a arma furtada após a batida.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o homem se deslocava de Dores do Rio Preto em direção à Guaçuí, momento em que perdeu o controle da moto e colidiu com a árvore. Ainda segundo os relatos, logo após o acidente, um carro de cor branca parou próximo ao corpo da vítima e uma pessoa subtraiu a arma de fogo do policial penal. Durante a perícia, os peritos constataram que o coldre (espécie de 'estojo' que serve de suporte para carregar armas de fogo) da vítima estava vazio.
O corpo de Adilson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem questionou as polícias Civil e Militar se há alguma investigação sobre o desaparecimento da arma do policial penal, mas não houve retorno até a publicação da matéria.