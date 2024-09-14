Policial penal de MG morre em acidente de moto no ES e tem arma furtada

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o homem se deslocava de Dores do Rio Preto em direção à Guaçuí, momento em que perdeu o controle da moto e colidiu com a árvore. Ainda segundo os relatos, logo após o acidente, um carro de cor branca parou próximo ao corpo da vítima e uma pessoa subtraiu a arma de fogo do policial penal. Durante a perícia, os peritos constataram que o coldre (espécie de 'estojo' que serve de suporte para carregar armas de fogo) da vítima estava vazio.