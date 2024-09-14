Homem morre em grave acidente entre carro e moto em Nova Venécia

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 18h18 para uma colisão com vítima fatal no bairro Aeroporto, em Nova Venécia. O corpo do homem será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para necropsia e, em seguida, liberado aos familiares. A ocorrência está em andamento. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram contatados, mas não responderam até a publicação.