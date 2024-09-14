Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Rio Novo do Sul

Segundo a Eco101, concessionária da rodovia, o acidente foi registrado por volta de 14h45. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma faixa foi interditada e o trânsito operou no sistema "Pare e Siga" até a remoção dos veículos. A PRF não divulgou a dinâmica da colisão nem outros detalhes.