Esquadrão Antibombas é acionado após guardas acharem granada na Serra

O que era para ser uma ocorrência de apreensão de drogas virou um caso de detonação de granada em Feu Rosa, na Serra, na noite da última sexta-feira (13). Guardas municipais foram averiguar uma denúncia e acabaram encontrando um artefato explosivo em uma bolsa. Eles gravaram a situação (veja acima). Por fim, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar precisou ser acionado.
Segundo a Guarda Municipal, no local, além da granada, foram apreendidos uma espingarda, dois carregadores de calibre 7.65 e três carregadores de calibre 9 mm. A granada estava com a arma.
Os agentes acionaram o Esquadrão Antibombas, que realizou a detonação do artefato explosivo. Também foram apreendidos crack, maconha, haxixe e cocaína. Nenhum suspeito foi detido e o material foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.
Em nota, a Polícia Civil disse que "a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. As drogas irão para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas".