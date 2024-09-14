Pastora é assassinada pelo sobrinho dentro de igreja em Cachoeiro

Marta Alves de Oliveira foi assassinada pelo próprio sobrinho dentro de igreja em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal

TV Gazeta, a mulher foi identificada como Marta Alves de Oliveira. O autor do crime não teve nome e idade divulgados. Uma pastora foi assassinada a tiros pelo próprio sobrinho na noite de sexta-feira (13), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim Sul do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o suspeito entrou na igreja onde a vítima estava e efetuou os disparos contra ela. De acordo com apurações da reportagem da, a mulher foi identificada como Marta Alves de Oliveira. O autor do crime não teve nome e idade divulgados.

A PM disse que, no local do crime, em conversa com os policiais, o irmão da pastora comentou que um sobrinho estava ao seu lado naquela noite, em frente à igreja, e disse que iria matar a tia. "O irmão da vítima disse que ficou assustado e entrou para a residência. Logo depois, ouviu dois disparos de arma de fogo e gritos", detalhou a corporação, em nota.

Testemunhas que estavam no local confirmaram que o autor dos disparos era o sobrinho da pastora. O suspeito foi localizado próximo ao local do crime, e, segundo a PM, ele resistiu à ordem de abordagem, por isso foi necessário o uso da força e spray de pimenta para contê-lo. Ao ser questionado, o indivíduo confessou o homicídio aos militares e disse que era ameaçado de morte pela pastora.