Ana Lívia Silvestre Onório (em destaque) morreu após o veículo em que ela estava capotar e cair em uma área alagada na zona rural de Aracruz Crédito: Redes sociais | Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia conclui caso de jovem sequestrada, estuprada e morta em Aracruz

Conforme apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o nome do suspeito é Luiz Carlos da Silva Santos, de 22 anos. Apesar de confessar o roubo, Luiz negou o estupro. No entanto, a polícia não encontrou indícios de que outra pessoa teria violentado Ana Lívia.

"Ele falou que tinha uma segunda pessoa no banco [do carro], mas não temos indicativos dessa pessoa. Também não temos indicativos de um segundo participante do lugar que ele sai [no momento do assalto] para o lugar que ele vai", explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Aracruz, delegado Ricardo Barbosa, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13).

Prisão

O homem foi preso no dia 26 de julho após a Polícia Militar receber uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Limão, em Aracruz. Durante a abordagem, os agentes desconfiaram da aparência do suspeito, muito similar a do autor do crime cometido contra Ana Lívia.

"Os agentes começaram a questioná-lo do crime, e ele não apenas afirmou que tinha conhecimento do fato, como confessou que foi um dos autores desse crime" Capitão Farias - Comandante da 3ª Companhia do 5° Batalhão da PMES

Dívida

Aos policiais, o suspeito afirmou que roubou o veículo em que Ana Lívia estava por causa de uma dívida de drogas que ele tinha com outra pessoa, no valor de R$ 800. "Essa pessoa teria exigido dele esse crime contra o patrimônio para quitar essa dívida", detalhou o delegado Ricardo Barbosa.

Em depoimento, o homem ainda disse que, caso não praticasse o roubo, seria morto. Ele também afirmou que um outro suspeito teria indicado qual seria a vítima do assalto.

"Ele comentou que a participação dele seria roubar o carro. No momento do assalto, ele mandou embora o rapaz [que estava com Ana Lívia], mas determinou que a jovem ficasse no carro. Ele disse que foi até uma estrada rural, onde essa outra pessoa estaria aguardando ele. No local, ele disse que essa outra pessoa violentou Ana Lívia e, após isso, assumiu a direção do carro e saiu em alta velocidade. Ele bateu em um barranco e caiu no brejo", explicou o Comandante da 3ª Companhia do 5° Batalhão da Polícia Militar, Capitão Farias.

Apesar de alegar que esse outro suspeito teria praticado o estupro, a Polícia Civil não encontrou indícios que comprovassem essa versão de Luiz. De acordo com o delegado Ricardo Barbosa, o homem será indiciado por roubo, latrocínio e estupro.

Relembre

Ana Lívia Silvestre Honório morreu após ser sequestrada e feita refém dentro de um carro por um criminoso e o veículo capotar Crédito: Redes Sociais

Ana Lívia Silvestre Onório morreu após ser sequestrada e feita refém dentro de um carro por um criminoso, e o veículo capotar e cair em uma área alagada na zona rural de Aracruz. Segundo a PM, a vítima estava com o companheiro no automóvel, um Fiat Palio prata, na altura do bairro Royal Garden, quando um indivíduo, dizendo estar armado, parou o casal e anunciou assalto, ordenando que o homem saísse do veículo. O criminoso assumiu a direção e manteve a mulher dentro do automóvel.

Ana Lívia tinha sinais de violência e foi encontrada nua. Na épica do crime, o delegado Leandro Sperandio, responsável pelas investigações, afirmou que a causa da morte da jovem foi constatada como asfixia por afogamento. O carro em que ela estava com o criminoso capotou e caiu em uma área alagada. O indivíduo conseguiu fugir, mas deixou para trás um boné e uma jaqueta.